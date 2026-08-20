Aaj Ka Panchang 20 August 2026(आज का पंचांग 20 अगस्त 2026): आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि रात 9 बजकर 18 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज विशाखा, अनुराधा नक्षत्र के साथ इंद्र, वैधृति के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचार करेंगे। इसके साथ ही आज दुर्गाष्टमी व्रत रखा जा रहा है। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार-गुरुवार

व्रत- दुर्गाष्टमी व्रत

तिथि- शुक्ल पक्ष अष्टमी – 20 अगस्त 09:18 पीएम, फिर नवमी तिथि आरंभ

नक्षत्र

विशाखा – 19 अगस्त 06:46 एएम – 20 अगस्त 09:08 एएम

अनुराधा – 20 अगस्त 09:08 एएम – 21 अगस्त 11:52 एएम

करण

विष्टि – 19 अगस्त 07:20 पीएम – 20 अगस्त 08:16 एएम

बव – 20 अगस्त 08:16 एएम – 20 अगस्त 09:18 पीएम

बालव – 20 अगस्त 09:18 पीएम

आज का योग

इन्द्र – 20 अगस्त 03:43 एएम – 21 अगस्त 04:24 एएम

वैधृति – 21 अगस्त 04:24 एएम – 22 अगस्त 05:18 एएम

सर्वार्थसिद्धि योग – 20 अगस्त 09:08 एएम – 21 अगस्त 11:52 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:08 एएम

सूर्यास्त – 6:51 पीएम

चन्द्रोदय – 20 अगस्त 1:03 पीएम

चन्द्रास्त – 20 अगस्त 11:48 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 2:05 पीएम – 3:41 पीएम

यम गण्ड – 6:08 एएम – 7:44 एएम

कुलिक – 9:19 एएम – 10:54 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:23 एएम – 11:14 एएम, 03:28 पीएम – 04:19 पीएम

वर्ज्यम् – 01:35 पीएम – 03:22 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:04 पीएम – 12:55 पीएम

अमृत काल – 12:16 एएम – 02:03 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:32 एएम – 05:20 एएम

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)।

दिन का चौघड़िया

चौघड़िया समय

शुभ (वार वेला) 06:08 एएम – 07:44 एएम

रोग 07:44 एएम – 09:19 एएम

उद्बेग 09:19 एएम – 10:54 एएम

चर 10:54 एएम – 12:30 पीएम

लाभ 12:30 पीएम – 02:05 पीएम

अमृत02:05 पीएम – 03:41 पीएम

काल (काल वेला) 03:41 पीएम – 05:16 पीएम

शुभ (वार वेला) 05:16 पीएम – 06:51 पीएम

रात का चौघड़िया

अमृत 06:51 पीएम – 08:16 पीएम

चर 08:16 पीएम – 09:41 पीएम

रोग 09:41 पीएम – 11:05 पीएम

काल 11:05 पीएम – 12:30 एएम

लाभ (काल रात्रि) 12:30 एएम – 01:55 एएम

उद्बेग 01:55 एएम – 03:19 एएम

शुभ 03:19 एएम – 04:44 एएम

अमृत 04:44 एएम – 06:09 एएम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।