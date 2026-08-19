Aaj Ka Panchang 19 August 2026 (आज का पंचांग 19 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 26वाँ दिन, तुलसीदास जयन्ती, भद्रा, विंछुड़ो, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

18 साल बाद राहु करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, मकर, वृश्चिक, धनु और तुला राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:56 AM

सूर्यास्त – 6:52 PM

चन्द्रोदय – Aug 19 12:13 PM

चन्द्रास्त – Aug 19 10:47 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष सप्तमी – Aug 18 05:50 PM – Aug 19 07:19 PM

शुक्ल पक्ष अष्टमी – Aug 19 07:19 PM – Aug 20 09:18 PM

आज का नक्षत्र

स्वाति – Aug 18 04:58 AM – Aug 19 06:46 AM

विशाखा – Aug 19 06:46 AM – Aug 20 09:08 AM

आज का करण

गर – Aug 18 05:51 PM – Aug 19 06:31 AM

वणिज – Aug 19 06:31 AM – Aug 19 07:20 PM

विष्टि – Aug 19 07:20 PM – Aug 20 08:16 AM

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आज का योग

ब्रह्म – Aug 19 03:22 AM – Aug 20 03:43 AM

इन्द्र – Aug 20 03:43 AM – Aug 21 04:24 AM

वार

बुधवार

त्यौहार और व्रत

तुलसीदास जयंती

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अशुभ काल

राहुकाल – 12:24 PM – 2:01 PM

यम गण्ड – 7:33 AM – 9:10 AM

कुलिक – 10:47 AM – 12:24 PM

दुर्मुहूर्त – 11:58 AM – 12:50 PM

वर्ज्यम् – 12:55 PM – 02:40 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 11:27 PM – 01:13 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:21 AM – 05:09 AM

आनन्दादि योग

ध्रूम Upto – 06:46 AM

प्रजापति (धाता)

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 20, 02:30 AM तक तुला राशि उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।