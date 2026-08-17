Aaj Ka Panchang 17 August 2026 (आज का पंचांग 17 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। आज प्रथम चातुर्मास का 24वाँ दिन, नाग पञ्चमी, तृतीय श्रावण सोमवार व्रत, सिंह संक्रान्ति, मलयालम नव वर्ष, स्कन्द षष्ठी, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

18 सितंबर को मंगल करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, मेष, मीन, वृष और तुला राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:55 AM

सूर्यास्त – 6:54 PM

चन्द्रोदय – Aug 17 10:17 AM

चन्द्रास्त – Aug 17 9:37 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी – Aug 16 04:52 PM – Aug 17 05:00 PM

शुक्ल पक्ष षष्ठी – Aug 17 05:00 PM – Aug 18 05:50 PM

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आज का नक्षत्र

चित्रा – Aug 17 03:50 AM – Aug 18 04:58 AM

स्वाति – Aug 18 04:58 AM – Aug 19 06:46 AM

आज का करण

बालव – Aug 17 04:51 AM – Aug 17 05:00 PM

कौलव – Aug 17 05:00 PM – Aug 18 05:20 AM

तैतिल – Aug 18 05:20 AM – Aug 18 05:51 PM

आज का योग

शुभ – Aug 17 04:07 AM – Aug 18 03:28 AM

शुक्ल – Aug 18 03:28 AM – Aug 19 03:22 AM

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वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

सोमवार व्रत

सिंह संक्रांति

नाग पंचमी

अशुभ काल

राहुकाल – 7:32 AM – 9:10 AM

यम गण्ड – 10:47 AM – 12:25 PM

कुलिक – 2:02 PM – 3:39 PM

दुर्मुहूर्त – 12:51 PM – 01:43 PM, 03:26 PM – 04:18 PM

वर्ज्यम् – 12:13 PM – 01:54 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:59 AM – 12:51 PM

अमृत काल – 10:15 PM – 11:56 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:20 AM – 05:08 AM

आनन्दादि योग

मुद्गर Upto – 04:58 AM

छत्र

सूर्य राशि

सूर्य अगस्त 17, 07:54 AM तक कर्क राशि, उपरांत सिंह राशि में प्रवेश

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 17, 04:19 PM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।