Aaj Ka Panchang 14 August 2026 (आज का पंचांग 14 अगस्त 2026): श्रावण माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि शाम 6 बजकर 47 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के साथ परिघ, शिव योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा आज सिंह राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

वार- शुक्रवार

आज का पंचांग 14 अगस्त 2026

शुक्ल पक्ष द्वितीया – 06:47 पीएम, फिर तृतीया तिथि आरंभ

नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – 04:38 एएम – 15 अगस्त 03:42 एएम

करण

बालव – 13 अगस्त 08:42 पीएम– 14 अगस्त 07:40 एएम

कौलव – 14 अगस्त 07:40 एएम– 14 अगस्त 06:47 पीएम

तैतिल – 14 अगस्क 06:47 पीएम– 15 अगस्त 06:03 एएम

योग- 09:28 एएम, फिर शिव योग आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:06 एएम

सूर्यास्त – 6:56 पीएम

चन्द्रोदय – 14 अगस्त 7:26 एएम

चन्द्रास्त – 14 अगस्त 8:09 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:55 एएम– 12:31 पीएम

यम गण्ड – 3:44 पीएम– 5:20 पीएम

कुलिक – 7:42 एएम– 9:19 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:40 एएम– 09:31 एएम, 12:57 पीएम– 01:48 पीएम

वर्ज्यम् – 12:19 पीएम– 01:51 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम– 12:57 पीएम

अमृत काल – 09:56 पीएम– 11:28 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:30 एएम– 05:18 एएम

सूर्या राशि- कर्क राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेंगे।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।