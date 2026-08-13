Aaj Ka Panchang 13 August 2026 (पंचांग 13 अगस्त 2026): श्रावण माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार,प्रतिपदा तिथि रात 8 बजकर 41 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज आश्लेषा, मघा नक्षत्र के साथ वरीयान के साथ परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज चंद्र दर्शन के लिए अच्छा दिन है। राहुकाल की बात करें, तो दोपहर 2 बजकर 8 मिनट से 3 बजकर 44 मिनट तक रहने वाला है। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग…
राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, जानें कुंभ राशि के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – आषाढ़
वार- गुरुवार
आज की तिथि 13 अगस्त 2026
शुक्ल पक्ष प्रतिपदा- 12 अगस्त रात 11:06 बजे – 13 अगस्त रात 08:41 बजे
शुक्ल पक्ष द्वितीया- 13 अगस्त रात 08:41 बजे – 14 अगस्त शाम 06:47 बजे
आज का नक्षत्र 13 अगस्त 2026
आश्लेषा- 12 अगस्त सुबह 07:59 बजे – 13 अगस्त सुबह 06:06 बजे
मघा- 13 अगस्त सुबह 06:06 बजे – 14 अगस्त सुबह 04:38 बजे
आज का करण 13 अगस्त 2026
किस्तुघन- 12 अगस्त रात 11:06 बजे – 13 अगस्त सुबह 09:51 बजे
बव -13 अगस्त सुबह 09:51 बजे – 13 अगस्त रात 08:42 बजे
बालव -13 अगस्त रात 08:42 बजे – 14 अगस्त सुबह 07:40 बजे
आज का योग 13 अगस्त 2026
वरीयान -12 अगस्त शाम 03:25 बजे – 13 अगस्त दोपहर 12:15 बजे
परिघ -13 अगस्त दोपहर 12:15 बजे – 14 अगस्त सुबह 09:28 बजे
त्योहार और व्रत
चंद्र दर्शन
वर्ष ऋतु
सूर्य और चंद्रमा का समय 13 अगस्त 2026
सूर्योदय -सुबह 06:06 बजे
सूर्यास्त-शाम 06:57 बजे
चन्द्रोदय-13 अगस्त सुबह 06:24 बजे
चन्द्रास्त- 13 अगस्त शाम 07:32 बजे
आज का अशुभ काल 13 अगस्त 2026
राहु काल -दोपहर 02:08 बजे – शाम 03:44 बजे
यम गण्ड – सुबह 06:06 बजे – सुबह 07:42 बजे
कुलिक- सुबह 09:19 बजे – सुबह 10:55 बजे
दुर्मुहूर्त -सुबह 10:23 बजे – सुबह 11:14 बजे, दोपहर 03:31 बजे – शाम 04:22 बजे
वर्ज्यम् – शाम 05:22 बजे – शाम 06:52 बजे
आज का शुभ काल 13 अगस्त 2026
अभिजीत मुहूर्त -दोपहर 12:06 बजे – दोपहर 12:57 बजे
अमृत काल- रात 02:21 बजे – सुबह 03:51 बजे
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:30 बजे – सुबह 05:18 बजे
सूर्य राशि- सूर्य कर्क राशि पर है।
चंद्र राशि- चन्द्रमा 13 अगस्त सुबह 06:06 बजे तक कर्क राशि में, उसके उपरांत सिंह राशि में संचार करेगा।
गण्डमूल नक्षत्र
12 अगस्त सुबह 07:59 बजे – 13 अगस्त सुबह 06:06 बजे – आश्लेषा
13 अगस्त सुबह 06:06 बजे – 14 अगस्त सुबह 04:38 बजे – मघा
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।