Aaj Ka Panchang 11 August 2026 (पंचांग 11 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 18वाँ दिन, श्रावण शिवरात्रि, द्वितीय मंगला गौरी व्रत, मासिक शिवरात्रि, भद्रा, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

11 या 12 अगस्त कब है सावन अमावस्या, जानिए तिथि, दान- स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:52 AM

सूर्यास्त – 7:00 PM

चन्द्रोदय – Aug 11 3:51 AM

चन्द्रास्त – Aug 11 6:12 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

सावन में कब है पुत्रदा एकादशी, जानें तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Aug 11 04:54 AM – Aug 12 01:53 AM

कृष्ण पक्ष अमावस्या – Aug 12 01:53 AM – Aug 12 11:06 PM

आज का नक्षत्र

पुनर्वसु – Aug 10 12:26 PM – Aug 11 10:09 AM

पुष्य – Aug 11 10:09 AM – Aug 12 07:59 AM

आज का करण

विष्टि – Aug 11 04:54 AM – Aug 11 03:23 PM

शकुनि – Aug 11 03:23 PM – Aug 12 01:53 AM

चतुष्पद – Aug 12 01:53 AM – Aug 12 12:27 PM

2 सितंबर को शुक्र बनाएंगे मालव्य राजयोग, कर्क, तुला, कुंभ और मकर राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

आज का योग

सिद्धि – Aug 10 10:26 PM – Aug 11 06:51 PM

व्यातीपात – Aug 11 06:51 PM – Aug 12 03:25 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

मास शिवरात्रि

अशुभ काल

राहुकाल – 3:43 PM – 5:21 PM

यम गण्ड – 9:09 AM – 10:47 AM

कुलिक – 12:26 PM – 2:04 PM

दुर्मुहूर्त – 08:29 AM – 09:22 AM, 11:21 PM – 12:04 AM

वर्ज्यम् – 05:26 PM – 06:53 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:52 PM

अमृत काल – 07:58 AM – 09:25 AM, 02:09 AM – 03:36 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 AM – 05:04 AM

आनन्दादि योग

सुस्थिर Upto – 10:09 AM

वर्धमान

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)