Aaj Ka Panchang 10 August 2026 (पंचांग 10 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी सुबह 08 बजे तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 16वाँ दिन, प्रथम चातुर्मास का 17वाँ दिन, कामिका एकादशी पारण, द्वितीय श्रावण सोमवार व्रत, सोम प्रदोष व्रत, भद्रा, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहे वज्र और सिद्धि योग, जानें जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और मंत्र

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:51 AM

सूर्यास्त – 7:01 PM

चन्द्रोदय – Aug 10 2:39 AM

चन्द्रास्त – Aug 10 5:22 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

11 या 12 अगस्त कब है सावन शिवरात्रि, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र और पूजा- विधि

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Aug 09 11:05 AM – Aug 10 08:01 AM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी [ क्षय तिथि ] – Aug 10 08:01 AM – Aug 11 04:54 AM

कृष्ण पक्ष चतुर्दशी – Aug 11 04:54 AM – Aug 12 01:53 AM

आज का नक्षत्र

आद्रा – Aug 09 02:43 PM – Aug 10 12:26 PM

पुनर्वसु – Aug 10 12:26 PM – Aug 11 10:09 AM

22 अगस्त को बुध करेंगे सिंह राशि में गोचर, सिंह, तुला, वृश्चिक और मिथुन राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

आज का करण

तैतिल – Aug 09 09:34 PM – Aug 10 08:01 AM

गर – Aug 10 08:01 AM – Aug 10 06:27 PM

वणिज – Aug 10 06:27 PM – Aug 11 04:54 AM

विष्टि – Aug 11 04:54 AM – Aug 11 03:23 PM

आज का योग

वज्र – Aug 10 02:04 AM – Aug 10 10:26 PM

सिद्धि – Aug 10 10:26 PM – Aug 11 06:51 PM

11 अगस्त को बनेंगे शशि आदित्य समेत 4 दुर्लभ राजयोग, वृष, कर्क, तुला और कुंभ राशि वालों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

सोम प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:30 AM – 9:09 AM

यम गण्ड – 10:47 AM – 12:26 PM

कुलिक – 2:05 PM – 3:43 PM

दुर्मुहूर्त – 12:52 PM – 01:45 PM, 03:30 PM – 04:23 PM

वर्ज्यम् – 11:17 PM – 12:44 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:52 PM

अमृत काल – None

ब्रह्म मुहूर्त – 04:16 AM – 05:04 AM

आनन्दादि योग

कालदण्ड Upto – 12:26 PM

ध्रूम

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 11, 04:43 AM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।