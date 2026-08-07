Aaj Ka Panchang 7 August 2026 (पंचांग 07 अगस्त 2026): श्रावण माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि दोपहर 4 बजकर 37 मिनट तक रहने वाला है। इसके साथ ही दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज कृत्तिका, रोहिणी नक्षत्र के साथ वृद्धि और धुव्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

शक संवत- 1948 पराभव
विक्रम संवत- 2083 सिद्धार्थी
अमान्त महीना- आषाढ़
पूर्णिमान्त महीना- श्रावण
पक्ष- कृष्ण पक्ष
दिन- शुक्रवार
तिथि-नवमी दोपहर 4:36 बजे तक फिर दशमी तिथि आरंभ
नक्षत्र- कृतिका शाम 6:43 बजे तक, फिर रोहिणी
योग- वृद्धि दोपहर 12:11 बजे तक, फिर ध्रुव

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करण

गर – 07 अगस्त 05:48 एएम – 07 अगस्त 04:37 पीएम
वणिज – 07 अगस्त 04:37 पीएम– 08 अगस्त 03:21 एएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक
अमृत ​​काल मुहूर्त- शाम 4:28 से शाम 5:58 तक
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:21 से 05:03 तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 7:08 से शाम 7:29 तक

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आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक
यमगण्ड- दोपहर 3:47 से शाम 5:27 तक
गुलिक काल- सुबह 7:26 से 9:06 तक
दुर्मुहूर्त- सुबह 8:26 से 9:20 तक, दोपहर 12:53 से 1:47 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- सुबह 05:46
सूर्यास्त- शाम 7:08
चंद्रोदय- 12:37 पूर्वाह्न, 8 अगस्त
चंद्रास्त- दोपहर 2:06

दिशा शूल- पश्चिम
सूर्य राशि- कर्क राशि

मेष राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मकर राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026मीन राशिफल जुलाई से दिसंबर 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।