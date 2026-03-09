Aaj Ka Panchang 9 March 2026 (9 मार्च का पंचांग): वैदिक पंचांग अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात को 11 बजकर 27 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। आज भद्रा, विंछुड़ो, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 9 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:41 AM

सूर्यास्त – 6:21 PM

चन्द्रोदय – Mar 10 12:04 AM

चन्द्रास्त – Mar 10 10:20 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Mar 08 09:11 PM – Mar 09 11:27 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Mar 09 11:27 PM – Mar 11 01:54 AM

आज का नक्षत्र

विशाखा – Mar 08 01:31 PM – Mar 09 04:11 PM

अनुराधा – Mar 09 04:11 PM – Mar 10 07:05 PM

आज का करण

गर – Mar 08 09:11 PM – Mar 09 10:17 AM

वणिज – Mar 09 10:17 AM – Mar 09 11:27 PM

विष्टि – Mar 09 11:27 PM – Mar 10 12:40 PM

आज का योग

व्याघात – Mar 08 07:03 AM – Mar 09 07:35 AM

हर्षण – Mar 09 07:35 AM – Mar 10 08:21 AM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 8:09 AM – 9:36 AM

यम गण्ड – 11:04 AM – 12:31 PM

कुलिक – 1:59 PM – 3:26 PM

दुर्मुहूर्त – 12:54 PM – 01:41 PM, 03:14 PM – 04:01 PM

वर्ज्यम् – 08:40 PM – 10:28 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:08 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 06:23 AM – 08:10 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:04 AM – 05:52 AM

आनन्दादि योग

मित्र Upto – 04:11 PM

मानस

सूर्य राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मार्च 09, 09:29 AM तक तुला राशि उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा।

आज का दिशाशूल

सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशाशूल (यात्रा के लिए अशुभ) माना जाता है।

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।



