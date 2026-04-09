Aaj Ka Panchang 9 April 2026 (आज का पंचांग 9 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात 9 बजकर 19 मिनट तक रहेंगी। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज परिघ, शिव योग के साथ पूर्वाषाढ़ा के साथ मूल नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा आज धनु राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 9 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

वार- बुधवार

नक्षत्र –मूल – पूर्ण रात्रि तक

योग – वरीयान् – 05:11 PM तक, फिर परिघ

करण – वणिज – 07:01 PM तक , फिर विष्टि करण

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त – 04:32 AM से 05:18 AM

गोधूलि मुहूर्त – 06:41 PM से 07:04 PM

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 12:23 PM से 01:58 PM

यमगण्ड- 07:38 AM से 09:13 AM

गुलिक काल – 10:48 AM से 12:23 PM

दुर्मुहूर्त – 11:57 AM से 12:48 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:03 AM

सूर्यास्त – 06:42 PM

चंद्रोदय – 12:41 AM, अप्रैल 09

चन्द्रास्त- 09:44 AM

दिशा शूल- उत्तर

चंद्र राशि- धनु

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 9 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 12:22 PM से 01:58 PM

अमृत चौघड़िया: 01:58 PM से 03:33 PM

शुभ चौघड़िया: 06:02 AM से 07:37 AM

चर चौघड़िया: 10:47 AM से 12:22 PM

रात का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 12:22 AM से 01:47 AM, अप्रैल 10

अमृत चौघड़िया: 04:36 AM से 06:01 AM, अप्रैल 10

शुभ चौघड़िया: 03:11 AM से 04:36 AM, अप्रैल 10

चर चौघड़िया: 08:08 PM से 09:32 PM

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।