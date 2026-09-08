Aaj ka Panchang 8 September 2026 (आज का पंचांग 8 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी दोपहर 02 बजकर 42 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 16वाँ दिन, अजा एकादशी पारण, कृष्ण दामोदर द्वादशी, पर्यूषण पर्वारम्भ, भौम प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Radha Ashtami 2026 Date : कब है राधा अष्टमी, जानें तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:06 AM

सूर्यास्त – 6:31 PM

चन्द्रोदय – Sep 08 2:45 AM

चन्द्रास्त – Sep 08 4:49 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Sep 07 05:04 PM – Sep 08 02:43 PM

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी – Sep 08 02:43 PM – Sep 09 12:31 PM

11 सितंबर को शुक्र करेंगे स्वाति नक्षत्र में प्रवेश, कन्या, कर्क और कुंभ राशि को नौकरी में पदोन्नति और धन- दौलत में वृद्धि के योग

आज का नक्षत्र

पुष्य – Sep 07 06:14 PM – Sep 08 04:39 PM

आश्लेषा – Sep 08 04:39 PM – Sep 09 03:14 PM

आज का करण

तैतिल – Sep 08 03:53 AM – Sep 08 02:43 PM

गर – Sep 08 02:43 PM – Sep 09 01:35 AM

वणिज – Sep 09 01:35 AM – Sep 09 12:31 PM

31 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति करेंगे सिंह राशि में गोचर, कर्क, सिंह, तुला और मेष राशि वालों को करियर और धनलाभ के योग

आज का योग

परिघ – Sep 08 03:37 AM – Sep 09 12:40 AM

शिव – Sep 09 12:40 AM – Sep 09 09:51 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

भौम प्रदोष व्रत

प्रदोष व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 3:24 PM – 4:57 PM

यम गण्ड – 9:12 AM – 10:45 AM

कुलिक – 12:18 PM – 1:51 PM

दुर्मुहूर्त – 08:35 AM – 09:25 AM, 11:09 PM – 11:55 PM

वर्ज्यम् – 04:41 AM – 06:11 AM

17 सितंबर को सूर्य और बुध बनाएंगे बुधादित्य राजयोग, कन्या, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:53 AM – 12:43 PM

अमृत काल – 10:40 AM – 12:09 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:30 AM – 05:18 AM

आनन्दादि योग

वर्धमान Upto – 04:39 PM

आनन्द

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।