Aaj Ka Panchang 8 March 2026 (8 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, आज पंचमी तिथि रात 9:11 मिनट तक है। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज स्वाति, विशाखा नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके साथ ही आज रंग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इसे देवताओं की होली कहा जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 8 मार्च का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – चैत्र
अमांत – फाल्गुन
तिथि- पंचमी रात 9:11 मिनट तक, फिर षष्ठी तिथि
पक्ष-कृष्ण
वार-रविवार
पर्व- रंग पंचमी
आज का नक्षत्र
स्वाति – 01:31 पीएम तक, फिर विशाखा नक्षत्र
करण
कौलव – सुबह 08:11 तक
तैतिल – सुबह 08:11 से 09:11 पीएम, फिर गर
योग
ध्रुव – सुबह 07:03 तक, फिर व्याघात योग
सर्वार्थसिद्धि योग – सुबह 06:46 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:46 ए एम
सूर्यास्त – 6:29 पीएम
चन्द्रोदय – 11:02 पीएम
चन्द्रास्त – 9 मार्च 9:58 ए एम
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल – 5:01 पीएम– 6:29 पीएम
यम गण्ड – 12:37 पीएम– 2:05 पीएम
कुलिक – 3:33 पीएम– 5:01 पीएम
दुर्मुहूर्त – 04:55 पीएम– 05:42 पीएम
वर्ज्यम् – 07:44 पीएम– 09:31 पीएम
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त – 12:14 पीएम– 01:01 पीएम
अमृत काल – 06:23 ए एम– 08:10 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:09 ए एम– 05:57 ए एम
सूर्या राशि- कुंभ राशि
चंद्र राशि- तुला राशि
आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 7 March 2026)
सुबह का चौघड़ियां
उद्बेग- 06:46 ए एम- 08:14 ए एम
चर– 08:14 ए एम- 09:41 ए एम
लाभ- 09:41 ए एम- 11:09 ए एम
अमृत (वार वेला) – 11:09 ए एम- 12:37 पीएम
काल (काल वेला) –12:37 पीएम- 14:05 पीएम
शुभ-14:05 पीएम-15:33 पीएम
रोग -15:33 पीएम-17:01 पीएम
उद्बेग -17:01 पीएम-18:29 पीएम
रात का चौघड़ियां
शुभ- 18:29 पीएम- 20:01 पीएम
अमृत- 20:01 पीएम- 21:33 पीएम
चर- 21:33 पीएम- 23:05 पीएम
रोग- 23:05 पीएम- 00:37 ए एम
काल-00:37 ए एम- 02:09 ए एम
लाभ (काल रात्रि)-02:09 ए एम- 03:41 ए एम
उद्बेग- 03:41 ए एम- 05:13 ए एम
शुभ– 05:13 ए एम- 06:45 ए एम
डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।