Aaj Ka Panchang 8 April 2026 (आज का पंचांग 8 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। द्रिक पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि शाम 7 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज मूल नक्षत्र के साथ वरीयान, परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा धनु राशि में और सूर्य मीन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 8 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

तिथि– षष्ठी – 07:01 पी एम तक, फिर सप्तमी तिथि आरंभ

पक्ष – कृष्ण पक्ष

वार – बुधवार

नक्षत्र – मूल पूरे दिन रहने वाला है।

योग – वरीयान् – 05:11 पी एम तक, फिर परिघ

करण

वणिज – 07:01 पी एम तक

विष्टि – पूर्ण रात्रि तक

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – कोई नहीं

ब्रह्म मुहूर्त – 04:32 ए एम से 05:18 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:41 पी एम से 07:04 पी एम

प्रातः सन्ध्या- 04:55 ए एम से 06:03 ए एम

विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:20 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 06:43 पी एम से 07:51 पी एम

निशिता मुहूर्त- 12:00 पी एम से 12:45 ए एम, अप्रैल 09

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 12:23 पी एम से 01:58 पी एम

यमगण्ड – 07:38 ए एम से 09:13 ए एम

गुलिक काल – 10:48 ए एम से 12:23 पी एम

दुर्मुहूर्त- 11:57 ए एम से 12:48 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:03 ए एम

सूर्यास्त – 06:42 पी एम

चंद्रोदय – 12:41 ए एम, अप्रैल 09

चन्द्रास्त – 09:44 ए एम

दिशा शूल – उत्तर

चंद्र राशि – धनु

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 8 April 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 06:03 ए एम से 07:38 ए एम

अमृत चौघड़िया: 07:38 ए एम से 09:13 ए एम

शुभ चौघड़िया: 10:48 ए एम से 12:23 पी एम

चर चौघड़िया: 03:33 पी एम से 05:07 पी एम

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रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 08:07 पी एम से 09:32 पी एम

अमृत चौघड़िया: 08:07 पी एम से 09:32 पी एम

चर चौघड़िया: 10:57 पी एम से 12:22 ए एम, अप्रैल 09

लाभ चौघड़िया: 03:12 ए एम से 04:37 ए एम, अप्रैल 09

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।