Aaj ka Panchang 7 September 2026 (आज का पंचांग 7 सितंबर 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी शाम 05 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। साथ ही आज द्वितीय चातुर्मास का 15वाँ दिन, बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी, सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज पुनर्वसु नक्षत्र शाम 06 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सोमवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

Aja Ekadashi 2026 Date: अजा एकादशी पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:06 AM

सूर्यास्त – 6:32 PM

चन्द्रोदय – Sep 07 1:35 AM

चन्द्रास्त – Sep 07 4:05 PM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष एकादशी – Sep 06 07:29 PM – Sep 07 05:04 PM

कृष्ण पक्ष द्वादशी – Sep 07 05:04 PM – Sep 08 02:43 PM

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आज का नक्षत्र

पुनर्वसु – Sep 06 07:52 PM – Sep 07 06:14 PM

पुष्य – Sep 07 06:14 PM – Sep 08 04:39 PM

आज का करण

बव – Sep 06 07:29 PM – Sep 07 06:17 AM

बालव – Sep 07 06:17 AM – Sep 07 05:04 PM

कौलव – Sep 07 05:04 PM – Sep 08 03:53 AM

तैतिल – Sep 08 03:53 AM – Sep 08 02:43 PM

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आज का योग

व्यातीपात – Sep 06 09:44 AM – Sep 07 06:40 AM

वरीयान – Sep 07 06:40 AM – Sep 08 03:37 AM

परिघ – Sep 08 03:37 AM – Sep 09 12:40 AM

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वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

अजा एकादशी

अशुभ काल

राहुकाल – 7:39 AM – 9:12 AM

यम गण्ड – 10:45 AM – 12:19 PM

कुलिक – 1:52 PM – 3:25 PM

दुर्मुहूर्त – 12:44 PM – 01:33 PM, 03:13 PM – 04:02 PM

वर्ज्यम् – 07:03 AM – 08:32 AM, 01:42 AM – 03:12 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:54 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 03:59 PM – 05:29 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:30 AM – 05:18 AM

आनन्दादि योग

ध्रूम Upto – 06:14 PM

प्रजापति (धाता)

सूर्य राशि

सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सितम्बर 07, 12:38 PM तक मिथुन राशि उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।