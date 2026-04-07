Aaj Ka Panchang 7 April 2026 (आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026): आज वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम को 04 बजकर 34 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। इसके साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 7 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:08 AM

सूर्यास्त – 6:38 PM

चन्द्रोदय – Apr 07 11:45 PM

चन्द्रास्त – Apr 08 9:49 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष पंचमी – Apr 06 02:10 PM – Apr 07 04:34 PM

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Apr 07 04:34 PM – Apr 08 07:01 PM

आज का नक्षत्र

ज्येष्ठा – Apr 07 02:56 AM – Apr 08 05:53 AM

मूल – Apr 08 05:53 AM – Apr 09 08:48 AM

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आज का करण

तैतिल – Apr 07 03:22 AM – Apr 07 04:35 PM

गर – Apr 07 04:35 PM – Apr 08 05:48 AM

वणिज – Apr 08 05:48 AM – Apr 08 07:02 PM

आज का योग

व्यातीपात – Apr 06 03:25 PM – Apr 07 04:16 PM

वरीयान – Apr 07 04:16 PM – Apr 08 05:10 PM

आज का वार

मंगलवार

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 3:30 PM – 5:04 PM

यम गण्ड – 9:15 AM – 10:49 AM

कुलिक – 12:23 PM – 1:56 PM

दुर्मुहूर्त – 08:38 AM – 09:28 AM, 11:13 PM – 11:59 PM

वर्ज्यम् – 09:13 AM – 11:01 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:58 AM – 12:48 PM

अमृत काल – 08:00 PM – 09:48 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:30 AM – 05:18 AM

आनन्दादि योग

मुद्गर Upto – 05:53 AM

छत्र

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अप्रैल 08, 05:53 AM तक वृश्चिक राशि उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।