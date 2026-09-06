Aaj ka Panchang 6 September 2026 (आज का पंचांग 6 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि शाम 7 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ सिद्धि और व्यायीपात योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा मिथुन राशि और कर्क राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार- रविवार

तिथि- कृष्ण पक्ष दशमी 07:29 पीएम, फिर एकादशी तिथि आरंभ

नक्षत्र- आद्रा -07:52 पीएम तक फिर पुनर्वसु

करण

वणिज – सितंबर 05, 09:54 पीएम – सितंबर 06, 08:42 एएम

विष्टि – सितंबर 06, 08:42 एएम – सितंबर 06, 07:29 पीएम

बव – सितंबर 06, 07:29 पीएम – सितंबर 07, 06:17 एएम

योग

सिद्धि – सितंबर 05, 12:46 पीएम – सितंबर 06, 09:44 एएम

व्यातीपात – सितंबर 06, 09:44 एएम – सितंबर 07, 06:40 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:14 एएम

सूर्यास्त – 6:36 पीएम

चन्द्रोदय – सितंबर 06, 12:48 एएम

चन्द्रास्त – सितंबर 06, 3:05 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:03 पीएम – 6:36 पीएम

यम गण्ड – 12:25 पीएम – 1:58 पीएम

कुलिक – 3:30 पीएम – 5:03 पीएम

दुर्मुहूर्त – 04:57 पीएम – 05:46 पीएम

वर्ज्यम् – 05:19 एएम – 06:48 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 पीएम – 12:49 पीएम

अमृत काल – 10:32 एएम – 12:02 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:38 एएम – 05:26 एएम

आनन्दादि योग

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि- चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) – भाद्रपद 15, 1948

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – शरद

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।