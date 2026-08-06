Aaj Ka Panchang 6 August 2026 (पंचांग 06 अगस्त 2026): आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि शाम 6 बजकर 52 मिनट तक है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज भरणी, कृत्तिका नक्षत्र के साथ गण्ड, वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो आज वृषभ राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

वार-गुरुवार

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी – 5 अगस्त 08:42 पीएम – 06 अगस्त 06:52 पीएम

कृष्ण पक्ष नवमी – 06 अगस्त 06:52 पीएम – 07 अगस्त 04:37 पीएम

नक्षत्र

भरणी – 05 अगस्त 09:18 पीएम – 06 अगस्त 08:13 पीएम

कृत्तिका – 06 अगस्त 08:13 पीएम – 07 अगस्त 06:43 पीएम

करण

बालव – 05 अगस्त 08:42 पीएम – 06 अगस्त 07:51 एएम

कौलव – 06 अगस्त 07:51 एएम – 06 अगस्त 06:53 पीएम

तैतिल – 06 अगस्त 06:53 पीएम – 07 अगस्त 05:48 एएम

गर – 07 अगस्त 05:48 एएम – 07 अगस्त 04:37 पीएम

योग

गण्ड – 05 अगस्त 05:28 पीएम – 06 अगस्त 03:00 पीएम

वृद्धि – 06 अगस्त 03:00 पीएम – 07 अगस्त 12:10 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:03 एएम

सूर्यास्त – 07:02 पीएम

चन्द्रोदय – 07 अगस्त 12:00 एएम

चन्द्रास्त – 06 अगस्त 12:56 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 02:10 पीएम – 03:47 पीएम

यमगण्ड – 06:03 एएम – 07:40 एएम

कुलिक – 09:18 एएम – 10:55 एएम

दुर्मुहूर्त – 10:23 एएम – 11:14 एएम, 03:34 पीएम – 04:26 पीएम

वर्ज्यम् – 06:28 एएम – 08:00 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:06 पीएम – 12:58 पीएम

अमृत काल – 03:37 पीएम – 05:08 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:27 एएम – 05:15 एएम

सूर्य राशि- सूर्य कर्क राशि में है।

चंद्र राशि- चंद्रमा 07 अगस्त को 01:53 एएम तक मेष राशि में और फिर वृषभ राशि में गोचर कर गए है

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।