Aaj Ka Panchang 6 April 2026 (आज का पंचांग 6 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दोपहर को 02 बजकर 10 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 6 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

29 मई से मिथुन, तुला और कन्या राशि के जातकों के जीवन पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:09 AM

सूर्यास्त – 6:37 PM

चन्द्रोदय – Apr 06 10:50 PM

चन्द्रास्त – Apr 07 9:00 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष चतुर्थी – Apr 05 12:00 PM – Apr 06 02:10 PM

कृष्ण पक्ष पंचमी – Apr 06 02:10 PM – Apr 07 04:34 PM

आज का नक्षत्र

अनुराधा – Apr 06 12:07 AM – Apr 07 02:56 AM

ज्येष्ठा – Apr 07 02:56 AM – Apr 08 05:53 AM

आज का करण

बालव – Apr 06 01:03 AM – Apr 06 02:11 PM

कौलव – Apr 06 02:11 PM – Apr 07 03:22 AM

तैतिल – Apr 07 03:22 AM – Apr 07 04:35 PM

आज का योग

सिद्धि – Apr 05 02:43 PM – Apr 06 03:25 PM

व्यातीपात – Apr 06 03:25 PM – Apr 07 04:16 PM

आज का वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:42 AM – 9:16 AM

यम गण्ड – 10:49 AM – 12:23 PM

कुलिक – 1:56 PM – 3:30 PM

दुर्मुहूर्त – 12:48 PM – 01:38 PM, 03:18 PM – 04:07 PM

वर्ज्यम् – 04:35 AM – 06:22 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:58 AM – 12:48 PM

अमृत काल – 03:18 PM – 05:06 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:32 AM – 05:20 AM

आनन्दादि योग

मानस Upto – 02:56 AM

पद्म

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।