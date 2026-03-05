Aaj Ka Panchang 5 March 2026 (5 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि शाम 5 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र बन रहा है। इसके साथ ही आज होली भाई दूज पा पर्व मनाया जा रहा है। आज बहनें भाई को तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 5 मार्च का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – चैत्र
अमांत – फाल्गुन
वार-गुरुवार
पक्ष- कृष्ण
तिथि– द्वितीया तिथि 05:03 पीएम, फिर तृतीया तिथि आरंभ
पर्व- होली भाई दूज
नक्षत्र- उत्तर फाल्गुनी – सुबह 08:17 तक, फिर हस्त
करण
गर – सुबह 04:52 से शाम 05 05:04 तक
वणिज – शाम 05:04 से 6 मार्च को सुबह 05:24 तक
योग
शूल – सुबह 07:45 ए एम तक, फिर गण्ड योग
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:48 ए एम
सूर्यास्त – 6:27 पीएम
चन्द्रोदय -8:20 पीएम
चन्द्रास्त – 6 मार्च 8:11 पीएम
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल – 2:05 पीएम – 3:33 पीएम
यम गण्ड – 6:48 एएम– 8:16 एएम
कुलिक – 9:43 एएम– 11:11 एएम
दुर्मुहूर्त – 10:41 एएम– 11:28 एएम, 03:21 पीएम– 04:07 पीएम
वर्ज्यम् – 05:06 पीएम– 06:47 पीएम
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त – 12:15 पीएम– 01:01 पीएम
अमृत काल – 02:22 ए एम– 04:03 ए एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:12 ए एम– 05:59 ए एम
सूर्या राशि- कुंभ राशि पर है
चंद्र राशि- कन्या राशि
दिन का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 5 March 2026)
दिन का चौघड़िया
शुभ (वार वेला)- 06:48 ए एम- 08:16 ए एम
रोग- 08:16 ए एम- 09:43 ए एम
उद्बेग- 09:43 ए एम- 11:11 ए एम
चर- 11:11 ए एम- 12:38 पीएम
लाभ- 12:38 पीएम- 14:05 पीएम
अमृत- 14:05 पीएम- 15:33 पीएम
काल (काल वेला) – 15:33 पीएम- 17:00 पीएम
शुभ (वार वेला)- 17:00 पीएम- 18:27 पीएम
रात का चौघड़िया
अमृत- 18:27 पीएम- 20:00 पीएम
चर- 20:00 पीएम- 21:32 पीएम
रोग- 21:32 पीएम- 23:05 पीएम
काल –23:05 पीएम- 00:37 एम
लाभ (काल रात्रि) – 00:37 एम- 02:10 एम
उद्बेग- 02:10 एम – 03:42 एम
शुभ- 03:42 एम- 05:15 एम
अमृत– 05:15 एम- 06:48 एम
डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।