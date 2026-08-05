Aaj Ka Panchang 5 August 2026 (पंचांग 05 अगस्त 2026): श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि रात 8 बजकर 42 मिनट है। इसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज आश्विनी, भरणी नक्षत्र के साथ शूल, गण्ड के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। आज कालाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो मेष राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं आज का शुभ योग, नक्षत्र, दिशा मूल, राहुकाल से लेकर संपूर्ण पंचांग..

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

वार-बुधवार

व्रत- कालाष्टमी व्रत

तिथि- सप्तमी तिथि रात 08:42 बजे तक, फिर अष्टमी आरंभ

नक्षत्र- अश्विनी सुबह 09:18 पीएम, फिर भरणी नक्षत्र

करण

विष्टि -5 09:27 एएम

बव – 09:27 एएम– 08:42 पीएम

बालव – Aug 05 08:42 PM – 06 अगस्त 07:51 AM

आज का योग

शूल – सुबह से 05:28 पीएम, फिर गण्ड योग

अमृतसिद्धि योग -सुबह 06:03 एएम तक

सर्वार्थसिद्धि योग –सुबह 06:03 एएम

रवि योग- 5 अगस्त 2026, बुधवार को 05:45 ए एम से 09:18 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:03 एएम

सूर्यास्त – 7:02 PM

चन्द्रोदय – 11:14 PM

चन्द्रास्त – 06 अगस्त 12:56 PM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:32 PM – 2:10 PM

यम गण्ड – 7:40 AM – 9:18 AM

कुलिक – 10:55 AM – 12:32 PM

दुर्मुहूर्त – 12:06 PM – 12:58 PM

वर्ज्यम् – 05:24 PM – 06:58 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 02:17 PM – 03:50 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:27 एएम– 05:15 एएम

सूर्या राशि- कर्क राशि पर है

चंद्र राशि- मेष राशि

5 अगस्त को बुद्धिदाता बुध करेंगे कर्क राशि में प्रवेश, जानें मेष, मिथुन और कर्क राशि के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।