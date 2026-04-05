Aaj Ka Panchang 5 April 2026 (आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026): आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, तृतीया तिथि दोपहर 12 बजे तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जा रहा है। इसके अलावा आज विशाखा नक्षत्र के साथ वज्र, सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 5 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – बैशाख
अमांत – चैत्र
तिथि- कृष्ण पक्ष तृतीया- 12:00 PM, फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी।
वार- रविवार
व्रत– विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत
विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा: वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी पर पढ़ें ये पौराणिक कथा
नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र -पूरे दिन
करण- विष्टि – दोपहर 12:00 तक, फिर बव
योग
वज्र – दोपहर 02:43 बजे
सिद्धि – 02:43 पीएम – 06 अप्रैल 03:25 पीएम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:19 एएम
सूर्यास्त – 6:39 पीएम
चन्द्रोदय – 9:46 पीएम
चन्द्रास्त – 06 अप्रैल 8:35 एएम
आज का अशुभ काल
राहुकाल – 5:07 पीएम – 6:39 पीएम
यम गण्ड – 12:29 पीएम– 2:02 पीएम
कुलिक – 3:34 पीएम– 5:07 पीएम
दुर्मुहूर्त – 05:01 पीएम– 05:50 पीएम
वर्ज्यम् – 04:35 एएम– 06:22 एएम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 12:04 पीएम– 12:54 पीएम
अमृत काल – 02:23 पीएम– 04:09 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:42 एएम– 05:30 एएम
सूर्य राशि- सूर्य का मीन राशि पर है
चंद्र राशि- शाम 05:27 तक तुला राशि उसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा
आज का चौघड़िया मुहूर्त
दिन का चौघड़िया
उद्बेग: 06:19 एएम- 07:51 एएम
चर: 07:51 एएम-09:24 एएम
लाभ: 09:24 एएम-10:57 एएम
अमृत: (वार वेला) 10:57 एएम-12:29 पीएम
काल: (काल वेला) 12:29 पीएम-14:02 पीएम
शुभ: 14:02 पीएम-15:34 पीएम
रोग: 15:34 पीएम-17:07 पीएम
उद्बेग: 17:07 पीएम-18:39 पीएम
रात का चौघड़िया
शुभ: 18:39 पीएम- 20:07 पीएम
अमृत: 20:07 पीएम- 21:34 पीएम
चर: 21:34 पीएम- 23:01 पीएम
रोग: 23:01 पीएम -00:29 एएम
काल: 00:29 एएम- 01:56 एएम
लाभ (काल रात्रि): 01:56 एएम-03:23 एएम
उद्बेग: 03:23 एएम-04:51 एएम
शुभ: 04:51 एएम- 06:18 एएम
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।