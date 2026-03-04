Aaj Ka Panchang 4 March 2026 (4 मार्च का पंचांग): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि दोपहर 4 बजकर 49 मिनट तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धृति, शूल योग बन रहा है। आज रंगों की होली खेली जाएगी। इसके अलावा गणगौर व्रत का आरंभ भी हो सकता है। सूर्य कुंभ और चंद्रमा दोपहर तक सिंह राशि में रहेंगे। इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 4 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – फाल्गुन

मास- चैत्र

पक्ष- प्रतिपदा

वार- बुधवार

तिथि – कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शाम 04:49 तक , फिर द्वितीया तिथि आरंभ

पर्व- होली, धुलंडी, गणगौर व्रत प्रारंभ

नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – सुबह 07:38 एएम, फिर उत्तर फाल्गुनी आरंभ

करण

कौलव – सुबह 04:54 एएम– 04:49 पीएम

तैतिल- 04:49 पीएम– 5 मार्च 04:52 एएम

योग

धृति – 8:52 एएम, फिर शूल योग आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:49 एएम

सूर्यास्त – 6:27 पीएम

चन्द्रोदय – शाम 7:26 पीएम

चन्द्रास्त – 5 मार्च 7:39 एएम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – 12:38 पीएम– 2:05 पीएम

यम गण्ड – 8:17 ए एम– 9:44 ए एम

कुलिक – 11:11 ए एम– 12:38 पीएम

दुर्मुहूर्त – 12:15 पी एम– 01:01 पीएम

वर्ज्यम् – 03:01 पीएम– 04:40 पीएम

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 12:52 ए एम– 02:31 ए एम

ब्रह्म मुहूर्त – 05:12 ए एम– 06:00 ए एम

सूर्या राशि- सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि- 01:45 पीएम तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा

आज का चौघड़ियां मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 4 March 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ – उन्नति- 06:43 ए एम से 08:11 ए एम

अमृत – सर्वोत्तम- 08:11 ए एम से 09:38 ए एम

शुभ – उत्तम- 11:06 ए एम से 12:33 पी एम

लाभ – उन्नति- 04:55 पी एम से 06:23 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ – उत्तम- 07:55 पी एम से 09:28 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 09:28 पी एम से 11:00 पी एम

लाभ – उन्नति– 03:37 ए एम से 05:10 ए एम, मार्च 05

डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।