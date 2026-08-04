Aaj Ka Panchang 4 August 2026 (आज का पंचांग 4 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 10वाँ दिन, प्रथम मंगला गौरी व्रत, भद्रा, पञ्चक, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, मधुसर्पिष योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:48 AM

सूर्यास्त – 7:05 PM

चन्द्रोदय – Aug 04 10:22 PM

चन्द्रास्त – Aug 05 11:56 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Aug 03 10:54 PM – Aug 04 10:03 PM

कृष्ण पक्ष सप्तमी – Aug 04 10:03 PM – Aug 05 08:42 PM

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आज का नक्षत्र

रेवती – Aug 03 10:00 PM – Aug 04 09:54 PM

अश्विनी – Aug 04 09:54 PM – Aug 05 09:18 PM

आज का करण

गर – Aug 03 10:54 PM – Aug 04 10:33 AM

वणिज – Aug 04 10:33 AM – Aug 04 10:03 PM

विष्टि – Aug 04 10:03 PM – Aug 05 09:27 AM

आज का योग

धृति – Aug 03 09:13 PM – Aug 04 07:33 PM

शूल – Aug 04 07:33 PM – Aug 05 05:28 PM

वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:46 PM – 5:26 PM

यम गण्ड – 9:07 AM – 10:47 AM

कुलिक – 12:27 PM – 2:06 PM

दुर्मुहूर्त – 08:27 AM – 09:21 AM, 11:23 PM – 12:06 AM

वर्ज्यम् – 09:57 AM – 11:33 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:53 PM

अमृत काल – 07:29 PM – 09:04 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:12 AM – 05:00 AM

आनन्दादि योग

शुभ Upto – 09:54 PM

अमृत

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अगस्त 04, 09:54 PM तक मीन राशि उपरांत मेष राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।