Aaj Ka Panchang 4 April 2026 (आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026): आज 4 अप्रैल 2026, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 10:09 बजे तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और चंद्रमा तुला राशि में है। शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं। अशुभ मुहूर्त में राहुकाल, यमगण्ड और अन्य शामिल हैं। सूर्य मीन राशि में और चंद्र तुला राशि में रहेंगे। दिन का चौघड़िया और रात का चौघड़िया भी दिया गया है।

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वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगी और तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 4 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – चैत्र

वार- शनिवार

तिथि– द्वितीया तिथि 08:42 ए एम तक , फिर तृतीया तिथि आरंभ

नक्षत्र

स्वाति – 09:35 पी एम

विशाखा – 9:35 पी एम- 06 अप्रैल 12:07 ए एम तक

करण

गर – 10:09 ए एम

वणिज – 10:09 ए एम – 11:02 पीएम

विष्टि – 11:02 पीएम – 5 अप्रैल 12:00 पी एम

योग –हर्षण 02:16 पी एम, फिर वज्र योग आरंभ

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:20 ए एम

सूर्यास्त – 6:39 पीएम

चन्द्रोदय – Apr 04 8:51 पीएम

चन्द्रास्त – Apr 05 7:54 ए एम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:25 ए एम– 10:57 ए एम

यम गण्ड – 2:02 पीएम– 3:34 पीएम

कुलिक – 6:20 ए एम– 7:52 ए एम

दुर्मुहूर्त – 07:58 ए एम– 08:48 ए एम

वर्ज्यम् – 03:46 ए एम– 05:32 ए एम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पीएम– 12:54 पीएम

अमृत काल – 11:58 ए एम– 01:43 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:43 ए एम– 05:31 ए एम

सूर्य राशि- सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि- तुला राशि पर संचार करेगा

सर्वार्थसिद्धि योग – 06:20ए एम – 09:35 पी एम

दिन का चौघड़िया

काल (काल वेला)- 06:20 ए एम- 07:52 ए एम

शुभ: 07:52 ए एम- 09:25 ए एम

रोग: 09:25 ए एम-10:57 ए एम

उद्बेग: 10:57 ए एम- 12:29 पीएम

चर: 12:29 पीएम-14:02 पीएम

लाभ (वार वेला): 14:02 पीएम-15:34 पीएम

अमृत: 15:34 पीएम-17:07 पीएम

काल (काल वेला): 17:07 पीएम- 18:39 पीएम

रात का चौघड़िया

लाभ (काल रात्रि): 18:39 पीएम- 20:07 पीएम

उद्बेग: 20:07 पीएम- 21:34 पीएम

शुभ: 21:34 पीएम- 23:01 पीएम

अमृत: 23:01 पीएम- 00:29 ए एम

चर: 00:29 ए एम 01:56 ए एम

रोग: 01:56 ए एम- 03:24 ए एम

काल: 03:24 ए एम- 04:51 ए एम

लाभ (काल रात्रि): 04:51 ए एम- 06:19 ए एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।