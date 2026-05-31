Aaj Ka Panchang 31 May 2026 (आज का पंचांग 31 मई 2026): आज अधिक मास की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा दोपहर 2 बजकर 14 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। बता दें कि इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ महीना पूरे दो मास का होगा। आज अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान-दान का विसेष महत्व है। आज अनुराधा नक्षत्र के साथ सिद्ध योग बन रहा है। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

31 मई 2026, रविवार
आज का पंचांग
ज्येष्ठ (अधिक) मास – शुक्ल पक्ष – पूर्णिमा
विक्रम संवत 2083 – सिद्धार्थि
शक सम्वत 1948 – पराभव
दिशा शूल – पूर्व
तिथि, नक्षत्र, योग एवं करण
तिथि
पूर्णिमा 02:14 अपराह्न तक, फिर प्रतिपदा
पक्ष
शुक्ल पक्ष
वार
रविवार
नक्षत्र
अनुराधा 04:12 अपराह्न तक, फिर ज्येष्ठा
योग
सिद्ध पूर्ण रात्रि तक
करण (प्रथम)
बव 02:14 अपराह्न तक
करण (द्वितीय)
बालव 03:25 पूर्वाह्न, 01 जून तक
करण (तृतीय)
कौलव
विशेष
आज सिद्ध योग पूरी रात रहेगा। पूर्णिमा तिथि अपराह्न 02:14 बजे तक है, उसके बाद प्रतिपदा लगेगी। अनुराधा नक्षत्र में शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं।
आज के शुभ समय
11:44 – 12:36
अभिजित मुहूर्त
04:15 – 04:59
ब्रह्म मुहूर्त
06:35 – 06:57
गोधूलि मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त
प्रातः 04:15 से 04:59 ध्यान, पूजा एवं अध्ययन हेतु श्रेष्ठ
अभिजित मुहूर्त
11:44 पूर्वाह्न से 12:36 अपराह्न दिन का सर्वोत्तम मुहूर्त
गोधूलि मुहूर्त
06:35 से 06:57 अपराह्न संध्या पूजन हेतु
सुझाव
नए कार्य, यात्रा, विवाह या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अभिजित मुहूर्त (11:44 से 12:36) सर्वाधिक उत्तम है।
आज के अशुभ समय
05:00 – 06:36
राहुकाल
12:10 – 01:47
यमगण्ड
03:23 – 05:00
गुलिक काल
राहुकाल
05:00 अपराह्न से 06:36 अपराह्न
यमगण्ड
12:10 अपराह्न से 01:47 अपराह्न
गुलिक काल
03:23 अपराह्न से 05:00 अपराह्न
दुर्मुहूर्त
04:53 अपराह्न से 05:45 अपराह्न
सावधानी
राहुकाल, यमगण्ड और दुर्मुहूर्त में कोई भी नया कार्य, खरीदारी या यात्रा आरंभ न करें। इन समयों में केवल नित्यकर्म करें।
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
05:44
सूर्योदय
06:36
सूर्यास्त
06:49
चंद्रोदय
अस्त नहीं
चंद्रास्त
सूर्य राशि
वृषभ
चंद्र राशि
वृश्चिक
दिन की अवधि
12 घंटे 52 मिनट
चंद्रास्त
आज रात चंद्रास्त नहीं होगा (पूर्णिमा)
पूर्णिमा विशेष
आज पूर्णिमा होने के कारण चंद्रमा पूरी रात आकाश में रहेगा। सूर्यास्त के तुरंत बाद 06:49 बजे चंद्रोदय होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति ध्यान एवं साधना के लिए अनुकूल है।
स्रोत: पंचांग गणना, 31 मई 2026
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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।