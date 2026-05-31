Aaj Ka Panchang 31 May 2026 (आज का पंचांग 31 मई 2026): आज अधिक मास की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा दोपहर 2 बजकर 14 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। बता दें कि इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ महीना पूरे दो मास का होगा। आज अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान-दान का विसेष महत्व है। आज अनुराधा नक्षत्र के साथ सिद्ध योग बन रहा है। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।