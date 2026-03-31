Aaj Ka Panchang 31 March 2026 (31 मार्च का पंचांग): वैदिक पंचांग अनुसार, आज त्रयोदशी तिथि सुबह को 06 बजकर 55 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज महावीर स्वामी जयन्ती, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। वहीं अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 31 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Chaitra Purnima 2026 Date: 1 या 2 अप्रैल कब है चैत्र पूर्णिमा, जानिए तिथि, दान- स्नान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:16 AM

सूर्यास्त – 6:34 PM

चन्द्रोदय – Mar 31 5:09 PM

चन्द्रास्त – Apr 01 5:32 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Mar 30 07:09 AM – Mar 31 06:56 AM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Mar 31 06:56 AM – Apr 01 07:06 AM

आज का नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी – Mar 30 02:47 PM – Mar 31 03:20 PM

उत्तर फाल्गुनी – Mar 31 03:20 PM – Apr 01 04:17 PM

आज का करण

तैतिल – Mar 30 07:00 PM – Mar 31 06:56 AM

गर – Mar 31 06:56 AM – Mar 31 06:58 PM

वणिज – Mar 31 06:58 PM – Apr 01 07:06 AM

आज का योग

गण्ड – Mar 30 04:51 PM – Mar 31 03:41 PM

वृद्धि – Mar 31 03:41 PM – Apr 01 02:50 PM

आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:29 PM – 5:01 PM

यम गण्ड – 9:20 AM – 10:53 AM

कुलिक – 12:25 PM – 1:57 PM

दुर्मुहूर्त – 08:43 AM – 09:33 AM, 11:14 PM – 12:01 AM

वर्ज्यम् – 10:49 PM – 12:29 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:49 PM

अमृत काल – 08:46 AM – 10:25 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:38 AM – 05:26 AM

आनन्दादि योग

ध्रूम Upto – 03:20 PM

प्रजापति (धाता)

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मार्च 31, 09:32 PM तक सिंह राशि उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।