Aaj Ka Panchang 31 July 2026 (आज का पंचांग 31 जुलाई 2026): आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, रात 10 बजकर 31 मिनट तक द्वितीया तिथि रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि रहने वाली है। आज सावन माह का दूसरा दिन है। आज भोलेनाथ की पूजा करने के साथ शिवलिंग में जल, दूध, दही, शहद, शमी पत्र, धतूरा, बेलपत्र बढ़ाने से वह अति प्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

तिथि-द्वितीया – 10:31 पी एम तक, तृतीया

पक्ष-शुक्ल पक्ष

वार-शुक्रवार

नक्षत्र- धनिष्ठा – 07:26 पी एम तक, शतभिषा

योग- सौभाग्य – 11:54 पी एम तक, फिर शोभन

करण

तैतिल – 10:04 ए एम तक

गर – 10:31 पी एम तक

वणिज

अमांत महीना- आषाढ़

पूर्णिमांत महीना- श्रावण

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त-12:00 पी एम से 12:54 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:18 ए एम से 05:00 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 07:12 पी एम से 07:33 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 10:46 ए एम से 12:27 पी एम

यमगण्ड- 03:50 पी एम से 05:31 पी एम

गुलिक काल- 07:23 ए एम से 09:04 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:24 ए एम से 09:18 ए एम, 12:54 पी एम से 01:48 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:42 ए एम

सूर्यास्त- 07:12 पी एम

चंद्रोदय- 08:26 पी एम

चन्द्रास्त- 06:58 ए एम

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- मकर – 06:38 ए एम तक, फिर कुंभ राशि

सूर्य राशि- कर्क

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।