Aaj Ka Panchang 30 March 2026 (30 मार्च का पंचांग): वैदिक पंचांग अनुसार, आज द्वादशी तिथि सुबह 07 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आज कामदा एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, गण्ड मूल, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 30 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

Pradosh Vrat March 2026: सोम प्रदोष व्रत पर बन रहा रवि योग, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:17 AM

सूर्यास्त – 6:33 PM

चन्द्रोदय – Mar 30 4:11 PM

चन्द्रास्त – Mar 31 5:03 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Mar 29 07:46 AM – Mar 30 07:09 AM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Mar 30 07:09 AM – Mar 31 06:56 AM

आज का नक्षत्र

मघा – Mar 29 02:37 PM – Mar 30 02:47 PM

पूर्व फाल्गुनी – Mar 30 02:47 PM – Mar 31 03:20 PM

आज का करण

बालव – Mar 29 07:25 PM – Mar 30 07:10 AM

कौलव – Mar 30 07:10 AM – Mar 30 07:00 PM

तैतिल – Mar 30 07:00 PM – Mar 31 06:56 AM

आज का योग

शूल – Mar 29 06:19 PM – Mar 30 04:51 PM

गण्ड – Mar 30 04:51 PM – Mar 31 03:41 PM

आज का वार

सोमवार

आज का त्योहार और व्रत

प्रदोष व्रत

सोम प्रदोष व्रत

आज का अशुभ काल

राहू – 7:49 AM – 9:21 AM

यम गण्ड – 10:53 AM – 12:25 PM

कुलिक – 1:57 PM – 3:29 PM

दुर्मुहूर्त – 12:50 PM – 01:39 PM, 03:17 PM – 04:06 PM

वर्ज्यम् – 10:58 PM – 12:36 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:50 PM

अमृत काल – 12:21 PM – 01:58 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:40 AM – 05:28 AM

आनन्दादि योग

ध्वांक्ष Upto – 02:47 PM

ध्वजा (केतु)

सूर्य राशि

सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।