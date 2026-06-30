Aaj Ka Panchang 30 june 2026 (पंचांग 30 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। साथ ही आज आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि है। आज पूर्वाषाढा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…
जुलाई में कब है योगिनी एकादशी, जानिए तिथि, पूजा- विधि और धार्मिक महत्व
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:30 AM
सूर्यास्त – 7:18 PM
चन्द्रोदय – Jun 30 7:57 PM
चन्द्रास्त – Jul 01 6:16 AM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा [ वृद्धि तिथि ] – Jun 30 05:26 AM – Jul 01 07:38 AM
आज का नक्षत्र
पूर्वाषाढ़ा – Jun 30 04:03 AM – Jul 01 06:51 AM
आज का करण
बालव – Jun 30 05:26 AM – Jun 30 06:33 PM
कौलव – Jun 30 06:33 PM – Jul 01 07:38 AM
आज का योग
ब्रह्म – Jun 29 02:25 PM – Jun 30 03:18 PM
इन्द्र – Jun 30 03:18 PM – Jul 01 04:04 PM
वार
मंगलवार
अशुभ काल
राहुकाल – 3:51 PM – 5:35 PM
यम गण्ड – 8:57 AM – 10:41 AM
कुलिक – 12:24 PM – 2:08 PM
दुर्मुहूर्त – 08:16 AM – 09:11 AM, 11:23 PM – 12:04 AM
वर्ज्यम् – 02:46 PM – 04:33 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:57 AM – 12:52 PM
अमृत काल – 01:28 AM – 03:15 AM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:54 AM – 04:42 AM
आनन्दादि योग
मित्र
सूर्य राशि
सूर्य मिथुन राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।