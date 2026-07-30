Aaj Ka Panchang 30 July 2026 (पंचांग 30 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 09 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 5वाँ दिन, श्रावण प्रारम्भ *उत्तर, इष्टि, आडल योग, विडाल योग है। आज श्रवण नक्षत्र शाम 5 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। आइए जानते हैं गुरुवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…
सावन में हरियाली अमावस्या कब है, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:45 AM
सूर्यास्त – 7:09 PM
चन्द्रोदय – Jul 30 7:50 PM
चन्द्रास्त – Jul 31 7:02 AM
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – आषाढ़
आज की तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Jul 29 08:05 PM – Jul 30 09:30 PM
कृष्ण पक्ष द्वितीया – Jul 30 09:30 PM – Jul 31 10:31 PM
आज का नक्षत्र
श्रवण – Jul 29 03:37 PM – Jul 30 05:43 PM
धनिष्ठा – Jul 30 05:43 PM – Jul 31 07:26 PM
आज का करण
बालव – Jul 29 08:05 PM – Jul 30 08:51 AM
कौलव – Jul 30 08:51 AM – Jul 30 09:30 PM
तैतिल – Jul 30 09:30 PM – Jul 31 10:04 AM
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग: द्वारका का पवित्र शिवधाम, जानिए इतिहास, धार्मिक महत्व और दर्शन का फल
आज का योग
आयुष्मान – Jul 29 11:57 PM – Jul 31 12:04 AM
सौभाग्य – Jul 31 12:04 AM – Jul 31 11:53 PM
आज का वार
गुरुवार
त्यौहार और व्रत
जाया पारवती व्रत जागरण
कांवड़ यात्रा
अशुभ काल
राहुकाल – 2:07 PM – 3:48 PM
यम गण्ड – 5:45 AM – 7:26 AM
कुलिक – 9:06 AM – 10:47 AM
दुर्मुहूर्त – 10:13 AM – 11:07 AM, 03:34 PM – 04:28 PM
वर्ज्यम् – 10:00 PM – 11:43 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:54 PM
अमृत काल – 06:24 AM – 08:08 AM
ब्रह्म मुहूर्त – 04:10 AM – 04:58 AM
आनन्दादि योग
ध्वजा (केतु) Upto – 05:43 PM
श्रीवत्स
सूर्य राशि
सूर्य कर्क राशि पर है
चंद्र राशि
चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।