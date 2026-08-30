Aaj Ka Panchang 30 August 2026 (आज का पंचांग 30 अगस्त 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ-साथ रविवार का दिन है। पंचांग सके अनुसार, द्वितीया तिथि सुबह 9 बजकर 37 मिनट तक है। इसके बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ शूल, गण्ड के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं रविवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार- रविवार

तिथि- कृष्ण पक्ष द्वितीया 30 अगस्त 09:37 AM, तृतीया तिथि

नक्षत्र

उत्तरभाद्रपदा – 30 अगस्त 03:42 AM – 31 अगस्त 03:44 AM

रेवती – 31 अगस्त 03:44 AM – 01 सितंबर 03:23 AM

करण

गर – 29 अगस्त 09:50 PM – 30 अगस्त 09:37 AM

वणिज – 30 अगस्त 09:37 AM – 30 अगस्त 09:17 PM

विष्टि – 30 अगस्त 09:17 PM – 31 अगस्त 08:51 AM

योग

शूल – 30 अगस्त 05:21 AM – 31 अगस्त 03:45 AM

गण्ड – 31 अगस्त 03:45 AM – 01 सितंबर 01:50 AM

शुभ योग- सर्वार्थसिद्धि योग – 30 अगस्त 06:12 AM – 31 अगस्त 03:44 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 30 अगस्त 06:12 AM

सूर्यास्त – 30 अगस्त 06:42 PM

चन्द्रोदय – 30 अगस्त 08:01 PM

चन्द्रास्त – 31 अगस्त 08:49 AM

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 30 अगस्त 05:09 PM – 30 अगस्त 06:42 PM

यम गण्ड – 30 अगस्त 12:27 PM – 30 अगस्त 02:01 PM

कुलिक – 30 अगस्त 03:35 PM – 30 अगस्त 05:09 PM

दुर्मुहूर्त – 30 अगस्त 05:02 PM – 30 अगस्त 05:52 PM

वर्ज्यम् – 30 अगस्त 01:19 PM – 30 अगस्त 02:55 PM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 30 अगस्त 12:02 PM – 30 अगस्त 12:52 PM

अमृत काल – 30 अगस्त 11:08 PM – 31 अगस्त 12:44 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 31 अगस्त 04:36 AM – 31 अगस्त 05:24 AM

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

Bhadrapada Mass 2026 Vrat Tyohar List: भाद्रपद मास आरंभ, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज कब? देखें व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।