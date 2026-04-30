Aaj Ka Panchang 30 April 2026 (पंचांग 30 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात 09 बजकर 12 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज नृसिंह जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 30 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:45 AM

सूर्यास्त – 6:51 PM

चन्द्रोदय – Apr 30 5:51 PM

चन्द्रास्त – May 01 5:03 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Apr 29 07:51 PM – Apr 30 09:12 PM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Apr 30 09:12 PM – May 01 10:52 PM

आज का नक्षत्र

चित्रा – Apr 30 12:16 AM – May 01 02:16 AM

स्वाति – May 01 02:16 AM – May 02 04:35 AM

आज का करण

गर – Apr 29 07:52 PM – Apr 30 08:30 AM

वणिज – Apr 30 08:30 AM – Apr 30 09:13 PM

विष्टि – Apr 30 09:13 PM – May 01 10:00 AM

आज का योग

वज्र – Apr 29 08:51 PM – Apr 30 08:54 PM

सिद्धि – Apr 30 08:54 PM – May 01 09:13 PM

आज का वार

गुरुवार

त्यौहार और व्रत

नृसिंह जयंती

अशुभ काल

राहुकाल – 1:56 PM – 3:34 PM

यम गण्ड – 5:45 AM – 7:23 AM

कुलिक – 9:01 AM – 10:40 AM

दुर्मुहूर्त – 10:07 AM – 10:59 AM, 03:21 PM – 04:13 PM

वर्ज्यम् – 08:56 AM – 10:40 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 07:20 PM – 09:04 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:08 AM – 04:56 AM

आनन्दादि योग

चर Upto – 02:16 AM

सुस्थिर

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा अप्रैल 30, 01:14 PM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।