Aaj Ka Panchang 3 March 2026 (3 मार्च का पंचांग): फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम को 5 बजकर 07 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं आज मंगलवार का दिन है। आज छोटी होली, होलिका दहन, वसन्त पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती, दोल पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, मासी मागम, अट्टुकल पोंगल, चन्द्र ग्रहण *पूर्ण, फाल्गुन अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा व्रत, फाल्गुन पूर्णिमा, अन्वाधान, सावर्णि मन्वादि, गण्ड मूल, आडल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 3 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:48 AM

सूर्यास्त – 6:17 PM

चन्द्रोदय – Mar 03 6:21 PM

चन्द्रास्त – Mar 04 7:03 AM

विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त

शक सम्वत – 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत – फाल्गुन

अमांत – फाल्गुन

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Mar 02 05:55 PM – Mar 03 05:07 PM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Mar 03 05:07 PM – Mar 04 04:49 PM

आज का नक्षत्र

मघा – Mar 02 07:51 AM – Mar 03 07:31 AM

पूर्व फाल्गुनी – Mar 03 07:31 AM – Mar 04 07:38 AM

आज का करण

बव – Mar 03 05:28 AM – Mar 03 05:07 PM

बालव – Mar 03 05:07 PM – Mar 04 04:54 AM

कौलव – Mar 04 04:54 AM – Mar 04 04:49 PM

आज का योग

सुकर्मा – Mar 02 12:18 PM – Mar 03 10:24 AM

धृति – Mar 03 10:24 AM – Mar 04 08:52 AM

आज का वार

मंगलवार

आज का त्यौहार और व्रत

होलिका दहन

चैतन्य महाप्रभु जयंती

होलाष्टक समाप्त

सत्य व्रत

पूर्णिमा व्रत

पूर्णिमा

सत्य व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 3:25 PM – 4:51 PM

यम गण्ड – 9:40 AM – 11:06 AM

कुलिक – 12:32 PM – 1:59 PM

दुर्मुहूर्त – 09:06 AM – 09:52 AM, 11:17 PM – 12:07 AM

वर्ज्यम् – 03:33 PM – 05:09 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:10 PM – 12:55 PM

अमृत काल – 01:12 AM – 02:49 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 05:10 AM – 05:58 AM

आनन्दादि योग

कालदण्ड Upto – 07:31 AM

ध्रूम

सूर्य राशि

सूर्य कुंभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा सिंह राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)