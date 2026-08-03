Aaj Ka Panchang 3 August 2026 (आज का पंचांग 3 अगस्त 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 10 बजकर 54 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 9वां दिन, प्रथम श्रावण सोमवार व्रत, आदि पेरुक्कू, पञ्चक, गण्ड मूल, विडाल योग है। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

सावन के पहले सोमवार पर बन रहा सुकर्मा योग, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि और उपाय

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:47 AM

सूर्यास्त – 7:06 PM

चन्द्रोदय – Aug 03 9:50 PM

चन्द्रास्त – Aug 04 10:53 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – आषाढ़

आज की तिथि

कृष्ण पक्ष पंचमी – Aug 02 11:15 PM – Aug 03 10:54 PM

कृष्ण पक्ष षष्ठी – Aug 03 10:54 PM – Aug 04 10:03 PM

आज का नक्षत्र

उत्तरभाद्रपदा – Aug 02 09:37 PM – Aug 03 10:00 PM

रेवती – Aug 03 10:00 PM – Aug 04 09:54 PM

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आज का करण

कौलव – Aug 02 11:15 PM – Aug 03 11:09 AM

तैतिल – Aug 03 11:09 AM – Aug 03 10:54 PM

गर – Aug 03 10:54 PM – Aug 04 10:33 AM

आज का योग

सुकर्मा – Aug 02 10:29 PM – Aug 03 09:13 PM

धृति – Aug 03 09:13 PM – Aug 04 07:33 PM

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आज का वार

सोमवार

अशुभ काल

राहुकाल – 7:27 AM – 9:07 AM

यम गण्ड – 10:47 AM – 12:27 PM

कुलिक – 2:07 PM – 3:46 PM

दुर्मुहूर्त – 12:53 PM – 01:47 PM, 03:33 PM – 04:26 PM

वर्ज्यम् – 07:22 AM – 09:00 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:53 PM

अमृत काल – 05:07 PM – 06:44 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:12 AM – 05:00 AM

आनन्दादि योग

गद Upto – 10:00 PM

मातंग

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मीन राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।