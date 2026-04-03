Aaj Ka Panchang 3 April 2026 (आज का पंचांग 3 अप्रैल 2026): आज 3 अप्रैल 2026, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो सुबह 8:42 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। आज से वैशाख मास का आरंभ हो रहा है। चित्रा और स्वाति नक्षत्र के साथ व्यातीपात योग बन रहा है। चंद्रमा कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। दिन के शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त हैं, जबकि राहुकाल और यमगण्ड अशुभ मुहूर्त हैं।
आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि सुबह 8 बजकर 42 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जएगी। प्रतिपदा तिथि की उदया तिथि होने के कारण आज से वैशाख माह का आरंभ हो रहा है। इसके साथ ही आज चित्रा, स्वाति नक्षत्र के साथ व्यातीपात योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा चंद्रमा सुबह 06:28 बजे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। । आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 3 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – वैशाख
अमांत – चैत्र
तिथि- कृष्ण पक्ष प्रतिपदा सुबह 08:42 तक, फिर द्वितीया तिथि आरंभ
नक्षत्र
चित्रा – 07:24 पी एम, फिर स्वाति नक्षत्र आरंभ
करण
कौलव – 08:42 एम, फिर तैलिक
तैतिल – 08:42 ए एम – 09:23 पी एम
गर – 09:23 पी एम – 4 अप्रैल 10:09 ए एम
योग
व्याघात – 02:08 पीएम, फिर हर्षण योग
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 6:21 ए एम
सूर्यास्त – 6:39 पी एम
चन्द्रोदय – 7:57 पी एम
चन्द्रास्त – 04 अप्रैल 7:17 ए एम
आज का अशुभ काल
राहू – 10:57 ए एम– 12:30 पी एम
यम गण्ड – 3:34 पी एम– 5:06 पी एम
कुलिक – 7:53 ए एम– 9:25 ए एम
दुर्मुहूर्त – 08:48 ए एम– 09:38 ए एम, 12:54 पी एम– 01:44 पी एम
वर्ज्यम् – 01:30 ए एम– 03:15 ए एम
आज का शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 12:05 पी एम– 12:54 पी एम
अमृत काल – 12:31 पी एम– 02:14 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:44 ए एम– 05:32 ए एम
सूर्य राशि- सूर्य मीन राशि पर है
चंद्र राशि- सुबह 06:28 तक कन्या राशि पर फिर तुला राशि पर संचार करेंगे
आज का चौघड़ियां मुहूर्त(Aaj Ka Choghadiya 3 April 2026)
दिन का चौघड़िया
चर: 06:21 ए एम- 07:53 ए एम
लाभ: 07:53 ए एम-09:25 ए एम
अमृत (वार वेला): 09:25 ए एम-10:57 ए एम
काल (काल वेला) : 10:57 ए एम-12:30 पी एम
शुभ: 12:30 पी एम-14:02 पी एम
रोग: 14:02 पी एम- 15:34 पी एम
उद्बेग: 15:34 पी एम- 17:06 पी एम
चर: 17:06 पी एम- 18:39 पी एम
रात का चौघड़िया
रोग: 18:39 पी एम-20:06 पी एम
काल: 20:06 पी एम- 21:34 पी एम
लाभ (काल रात्रि): 21:34 पी एम- 23:02 पी एम
उद्बेग: 23:02 पी एम- 00:29 ए एम
शुभ: 00:29 ए एम-01:57 ए एम
अमृत: 01:57 ए एम- 03:24 ए एम
चर: 03:24 ए एम-04:52 ए एम
रोग: 04:52 ए एम- 06:20 ए एम