Aaj Ka Panchang 29 May 2026 (पंचांग 29 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 50 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज स्वाति, विशाखा नक्षत्र के साथ परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार का संपूर्ण पंचांग…

तिथि – त्रयोदशी – 09:50 ए एम तक, फिर चतुर्दशी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार -शुक्रवार

नक्षत्र – स्वाती – 10:38 ए एम तक, विशाखा

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)

योग

परिघ – 04:36 ए एम, मई 30 तक

करण

तैतिल – 09:50 ए एम तक

गर – 10:52 पी एम तक

वणिज

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त -11:44 ए एम से 12:36 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त -04:15 ए एम से 04:59 ए एम

गोधूलि मुहूर्त-06:34 पी एम से 06:57 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 10:33 ए एम से 12:10 पी एम

यमगण्ड –03:23 पी एम से 04:59 पी एम

गुलिक काल -07:20 ए एम से 08:57 ए एम

दुर्मुहूर्त-08:18 ए एम से 09:10 ए एम, 12:36 पी एम से 01:27 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:44 ए एम

सूर्यास्त –06:36 पी एम

चंद्रोदय –05:05 पी एम

चन्द्रास्त-04:32 ए एम, मई 30

दिशा शूल -पश्चिम

चंद्र राशि -तुला

सूर्य राशि -वृषभ

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।