Aaj Ka Panchang 29 March 2026 (29 मार्च का पंचांग): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि सुबह 7 बजकर 46 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज कामदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज धृति, शूल योग के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 29 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

पक्ष– शुक्ल

वार-रविवार

तिथि- शुक्ल पक्ष एकादशी 07:46 एएम तक, फिर द्वादशी तिथि

नक्षत्र- आश्लेषा 02:37 पीएम, फिर मघा नक्षत्र

करण

विष्टि – 07:46 एएम

बव – 07:46 ए एम – 29 मार्च 07:25 पीएम

बालव –07:25 पी एम – 30 मार्च 07:10 ए एम

योग

धृति –सुबह से 06:19 पीएम

शूल – 06:19 पीएम – 30 मार्च 04:51 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:26 AM

सूर्यास्त – 6:37 पीएम

चन्द्रोदय – 29 मार्च 3:24 पी एम

चन्द्रास्त – 30 मार्च 4:33 ए एम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 5:05 पी एम– 6:37 पी एम

यम गण्ड – 12:31 पी एम– 2:03 पी एम

कुलिक – 3:34 पी एम– 5:05 पी एम

दुर्मुहूर्त – 04:59 पी एम– 05:48 पी एम

वर्ज्यम् – 02:42 ए एम– 04:19 ए एम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:07 पी एम– 12:56 पी एम

अमृत काल – 01:01 पी एम– 02:36 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:49 ए एम– 05:37 ए एम

सूर्या राशि- सूर्य मीन राशि पर है

चंद्र राशि- 29 मार्च को दोपहर 02:37 तक, फिर सिंह राशि पर संचार करेगा

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 29 March 2026)

दिन का चौघड़िया

उद्बेग- 06:26 ए एम- 07:57 ए एम

चर– 07:57 ए एम- 09:28 ए एम

लाभ– 09:28 ए एम- 11:00 ए एम

अमृत (वार वेला)-11:00 ए एम-12:31 पी एम

काल (काल वेला)– 12:31 पी एम-14:03 पी एम

शुभ– 14:03 पी एम-15:34 पी एम

रोग-15:34 पी एम-17:05 पी एम

उद्बेग- 17:05 पी एम- 18:37 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ- 18:37 पी एम- 20:05 पी एम

अमृत- 20:05 पी एम- 21:34 पी एम

चर-21:34 पी एम- 23:02 पी एम

रोग-23:02 PM 00:31 ए एम

काल –00:31 ए एम- 01:59 ए एम

लाभ (काल रात्रि)- 01:59 ए एम- 03:28 ए एम

उद्बेग- 03:28 ए एम- 04:56 ए एम

शुभ- 04:56 ए एम- 06:24 ए एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।