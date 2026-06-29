Aaj Ka Panchang 29 june 2026 (पंचांग 29 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। साथ ही आज वट पूर्णिमा व्रत, कबीरदास जयन्ती, बटुक भैरवी जयन्ती, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, अन्वाधान, वैवस्वत मन्वादि, भद्रा, गण्ड मूल, आडल योग है। आज मूल नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आइए जानते हैं सोमवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:30 AM

सूर्यास्त – 7:18 PM

चन्द्रोदय – Jun 29 7:11 PM

चन्द्रास्त – Jun 30 5:20 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – ज्येष्ठ

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आज की तिथि

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Jun 29 03:06 AM – Jun 30 05:26 AM

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – Jun 30 05:26 AM – Jul 01 07:38 AM

आज का नक्षत्र

मूल – Jun 29 01:08 AM – Jun 30 04:03 AM

पूर्वाषाढ़ा – Jun 30 04:03 AM – Jul 01 06:51 AM

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आज का करण

विष्टि – Jun 29 03:06 AM – Jun 29 04:17 PM

बव – Jun 29 04:17 PM – Jun 30 05:26 AM

बालव – Jun 30 05:26 AM – Jun 30 06:33 PM

आज का योग

शुक्ल – Jun 28 01:29 PM – Jun 29 02:25 PM

ब्रह्म – Jun 29 02:25 PM – Jun 30 03:18 PM

वार

सोमवार

त्यौहार और व्रत

वैट सावित्री पूर्णिमा

देव स्नान पूर्णिमा

कबीर जयंती

सत्य व्रत

पूर्णिमा व्रत

पूर्णिमा

सत्य व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 7:14 AM – 8:57 AM

यम गण्ड – 10:41 AM – 12:24 PM

कुलिक – 2:07 PM – 3:51 PM

दुर्मुहूर्त – 12:52 PM – 01:47 PM, 03:37 PM – 04:32 PM

वर्ज्यम् – 10:06 AM – 11:54 AM, 02:14 AM – 04:02 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:56 AM – 12:52 PM

अमृत काल – 08:57 PM – 10:45 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 03:54 AM – 04:42 AM

आनन्दादि योग

लुम्ब Upto – 04:03 AM

उत्पात

सूर्य राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।