Aaj Ka Panchang 29 July 2026 (आज का पंचांग 29 जुलाई 2026): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि रात 8 बजकर 5 मिनट तक है। इसके बाद श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज आषाढ़ पूर्णिमा के साथ-साथ गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं बुधवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

वार- बुधवार

व्रत- गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा

तिथि- शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 08:05 पीएम, फिर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आरंभ

नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा 03:37 पीएम, फिर श्रवण नक्षत्र आरंभ

करण

विष्टि – 07:15 एएम

बव -07:15 एएम– 08:05 पीएम

बालव – 08:05 PM – 30 जुलाई 08:51 एएम

योग- प्रीति – रात 11:57 पीएम, फिर आयुष्मान योग

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:00 एएम

सूर्यास्त – 7:06 पीएम

चन्द्रोदय – 7:11 पीएम

चन्द्रास्त – 30 जुलाई 6:20 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:33 पीएम– 2:11 पीएम

यम गण्ड – 7:38 एएम– 9:16 एएम

कुलिक – 10:55 एएम– 12:33 पीएम

दुर्मुहूर्त – 12:07 पीएम– 12:59 पीएम

वर्ज्यम् – 07:58 पीएम– 09:42 पीएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 08:34 एएम– 10:19 एएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:24 एएम– 05:12 एएम

सूर्य राशि- कर्क राशि

चंद्र राशि- मकर राशि

आषाढ़ पूर्णिमा 2026 स्नान-दान का समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:17 बजे से सुबह 04:59 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:43 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक

संध्य काल मुहूर्त- शाम 07:14 बजे से रात 08:17 तक

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।