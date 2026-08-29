Aaj Ka Panchang 29 August 2026 (आज का पंचांग 29 अगस्त 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि सुबह 9 बजकर 57 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। आद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के साथ सुकर्मा, धृति के साथ त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो रात 9 बजकर 37 मिनट तक कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाग मीन राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शनिवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार- शनिवार

तिथि- कृष्ण पक्ष प्रतिपदा – 29 अगस्त 09:57 एएम

नक्षत्र

पूर्वभाद्रपदा – 29 अगस्त 03:13 एएम – 30 अगस्त 03:42 एएम

उत्तरभाद्रपदा – 30 अगस्त 03:42 एएम – 31 अगस्त 03:44 एएम

करण

कौलव – 28 अगस्त 09:56 पीएम – 29 अगस्त 09:57 एएम

तैतिल – 29 अगस्त 09:57 एएम – 29 अगस्त 09:50 पीएम

गर – 29 अगस्त 09:50 पीएम – 30 अगस्त 09:37 एएम

योग

सुकर्मा – 28 अगस्त 07:27 एएम – 29 अगस्त 06:35 एएम

धृति – 29 अगस्त 06:35 एएम – 30 अगस्त 05:21 एएम

त्रिपुष्कर योग – 29 अगस्त 09:57 एएम – 30 अगस्त 03:42 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:11 एएम

सूर्यास्त – 6:43 पीएम

चन्द्रोदय – 29 अगस्त 7:28 पीएम

चन्द्रास्त – 30 अगस्त 7:52 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 9:19 एएम – 10:53 एएम

यम गण्ड – 2:01 पीएम – 3:35 पीएम

कुलिक – 6:11 एएम – 7:45 एएम

दुर्मुहूर्त – 07:52 एएम – 08:42 एएम

वर्ज्यम् – 09:45 एएम – 11:23 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:02 पीएम – 12:52 पीएम

अमृत काल – 07:32 पीएम – 09:10 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:35 एएम – 05:23 एएम

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।

चंद्र राशि- चन्द्रमा 29 अगस्त, 09:37 पीएम तक कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।