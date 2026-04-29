Aaj Ka Panchang 29 April 2026 (पंचांग 29 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 07 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 29 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:46 AM

सूर्यास्त – 6:50 PM

चन्द्रोदय – Apr 29 4:55 PM

चन्द्रास्त – Apr 30 4:32 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Apr 28 06:52 PM – Apr 29 07:51 PM

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Apr 29 07:51 PM – Apr 30 09:12 PM

आज का नक्षत्र

हस्त – Apr 28 10:36 PM – Apr 30 12:16 AM

चित्रा – Apr 30 12:16 AM – May 01 02:16 AM

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आज का करण

कौलव – Apr 28 06:52 PM – Apr 29 07:19 AM

तैतिल – Apr 29 07:19 AM – Apr 29 07:52 PM

गर – Apr 29 07:52 PM – Apr 30 08:30 AM

आज का योग

हर्षण – Apr 28 09:04 PM – Apr 29 08:51 PM

वज्र – Apr 29 08:51 PM – Apr 30 08:54 PM

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आज का वार

बुधवार

आज का त्योहार और व्रत

प्रदोष व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 12:18 PM – 1:56 PM

यम गण्ड – 7:24 AM – 9:02 AM

कुलिक – 10:40 AM – 12:18 PM

दुर्मुहूर्त – 11:52 AM – 12:44 PM

वर्ज्यम् – 07:35 AM – 09:18 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 05:50 PM – 07:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

आनन्द Upto – 12:16 AM

कालदण्ड

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।