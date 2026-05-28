Aaj Ka Panchang 28 May 2026 (पंचांग 28 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि सुबह 7 बजकर 57 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज गुरु प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। आज भगवान शिव-मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आज चित्रा, स्वाति नक्षत्र के साथ वरीयान योग का निर्माण हो रहा है। जानें पंचांग में आज का व्रत, तिथि, ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 28 मई का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)

पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)

तिथि – द्वादशी – 07:56 ए एम तक, फिर त्रयोदशी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – गुरुवार

व्रत- गुरु प्रदोष व्रत

नक्षत्र – चित्रा – 08:08 ए एम तक, फिर स्वाती

योग – वरीयान योग 03:55 ए एम, मई 29 तक, फिर परिघ

करण

बालव – 07:56 ए एम तक

कौलव – 08:51 पी एम तक

तैतिल

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त– 11:44 ए एम से 12:35 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त –04:15 ए एम से 04:59 ए एम

गोधूलि मुहूर्त-06:34 पी एम से 06:56 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 01:46 पी एम से 03:22 पी एम

यमगण्ड -05:44 ए एम से 07:20 ए एम

गुलिक काल –08:57 ए एम से 10:33 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:01 ए एम से 10:53 ए एम, 03:10 पी एम से 04:01 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -05:44 ए एम

सूर्यास्त – 06:35 पी एम

चंद्रोदय -04:14 पी एम

चन्द्रास्त- 03:50 ए एम, मई 29

दिशा शूल-दक्षिण

चंद्र राशि -तुला

सूर्य राशि -वृषभ