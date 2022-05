28 May 2022 Panchang in Hindi: पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है। जो हैं तिथि, वार, करण, योग और तिथि। इन सबके समावेश से ही किसी शुभ मुहूर्त की गणना की जाती है। 28 मई 2022 को मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। हिंदू पंचाग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार साप्ताहिक त्योहारों में भगवान शिव को सोमवार का दिन समर्पित किया गया है।

Aaj Ka Panchang 28 May 2022 (आज 28 मई का पंचांग):

विक्रम संवत: 2079, राक्षस

शक सम्वत: 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत: ज्येष्ठ

अमांत: बैशाख

पक्ष: कृष्ण

दिन: शुक्रवार

ऋतु: ग्रीष्म

मासिक शिवरात्रि तिथि

ज्येष्ठ, कृष्ण चतुर्दशी 28 मई 2022, शनिवार

शिवरात्रि प्रारंभ: 28 मई 2022 दोपहर 01:09 बजे

शिवरात्रि समाप्त: 29 मई 2022 दोपहर 02:54 बजे

Aaj ki Tithi 28 May 2022 (आज 28 मई की तिथि):

आज की तिथि: कृष्ण पक्ष त्रयोदशी: मई 27 11:48 सुबह से 28 मई दोपहर 01:09 तक उसके बाद चतुर्दशी

आज का नक्षत्र: भरणी – 28 मई सुबह 02:26 से 29 मई शाम 04:39 तक उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र

आज का पक्ष: कृष्ण

आज का वार: शनिवार

आज का करण

वणिज: 28 मई की रात 12:25 से 28 मई की दोपहर 01:10

विष्टि: 28 मई की दोपहर 01:10 से 29 मई की सुबह 02:00

शकुनि: 29 मई की सुबह 02:00 से 29 मई की सुबह 02:55

आज का योग

शोभन: 27 मई की रात 10:08 से 28 मई की रात 10:22

अतिगण्ड: 28 मई की रात 10:22 से 29 मई की रात 10:53

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय: 05:24:42

सूर्यास्त: 19:12:05

चन्द्रोदय: 28:27:59

चन्द्रास्त: 17:22:59

चन्द्र राशि: मेष

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 28 May 2022 (आज 28 मई शुभ मुहूर्त का समय):

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 28 May 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं जोकि सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाते हैं औऱ शुभ मुहूर्त में श्‍वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विश्वावसु, अभिजीत, रोहिण, बल, विजय, नैरऋत, वरुण सौम्य और भग यह आते हैं।

अभिजीत मुहूर्त: 11:50 AM – 12:45 PM

अमृत काल: 11:25 PM – 01:09 AM

ब्रह्म मुहूर्त: 03:52 AM – 04:40 AM

Aaj ka Ashubh Muhurat Samay 28 May 2022 (आज 28 मई अशुभ मुहूर्त का समय) :

राहु: 8:53 AM – 10:36 AM

यम गण्ड: 2:00 PM – 3:43 PM

कुलिक: 5:28 AM – 7:11 AM

दुर्मुहूर्त: 07:18 AM – 08:12 AM

वर्ज्यम्: 05:56 PM – 07:42 PM

दिशाशूल: दिशाशूल का अर्थ है संबंधित दिशा में बाधा और कष्ट प्राप्त होना। ज्योतिषशास्त्र के नियम के अनुसार सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने पर दिशाशूल लगता है। इसलिए सोमवार एवं शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल लगता है।

आज का विशेष उपाय: आज शनि देव का खास दिन है। शनिदेवता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप 1008 बार करना चाहिए इसके साथ आप ॐ शं शनिश्चरायै नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।