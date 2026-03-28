Aaj Ka Panchang 28 March 2026 (28 मार्च का पंचांग): चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 45 मिनट तक है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पुष्य, अश्लेषा नक्षत्र के साथ सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज रवि योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो कर्क राशि में ही संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 28 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – चैत्र

अमांत – चैत्र

तिथि – दशमी 08:45 ए एम तक, फिर एकादशी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार – शनिवार

नक्षत्र – पुष्य 02:50 पी एम तक, फिर अश्लेषा

योग

सुकर्मा-ज 08:06 पी एम तक, फिर धृति

रवि योग- 06:16 ए एम से 02:50 पी एम

करण

गर – 08:45 ए एम तक

वणिज – 08:13 पी एम तक

विष्टि

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 12:01 पी एम से 12:51 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:42 ए एम से 05:29 ए एम

गोधूलि मुहूर्त – 06:35 पी एम से 06:58 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 09:21 ए एम से 10:53 ए एम

यमगण्ड – 01:59 पी एम से 03:31 पी एम

गुलिक काल – 06:16 ए एम से 07:48 ए एम

दुर्मुहूर्त- 06:16 ए एम से 07:05 ए एम, 07:05 ए एम से 07:54 ए एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:16 ए एम

सूर्यास्त – 06:36 पी एम

चंद्रोदय – 02:11 पी एम

चन्द्रास्त- 03:54 ए एम, मार्च 29

दिशा शूल – पूर्व

चंद्र राशि – कर्क

सूर्य राशि –मीन

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 28 March 2026)

दिन का चौघड़िया

लाभ चौघड़िया: 01:59 पी एम से 03:31 पी एम

अमृत चौघड़िया: 03:31 पी एम से 05:04 पी एम

शुभ चौघड़िया: 07:48 ए एम से 09:21 ए एम

चर चौघड़िया: 12:26 पी एम से 01:59 पी एम

रात का चौघड़िया

शुभ चौघड़िया: 09:31 पी एम से 10:58 पी एम

अमृत चौघड़िया: 10:58 पी एम से 12:25 ए एम, मार्च 29

चर चौघड़िया: 12:25 ए एम से 01:53 ए एम, मार्च 29

लाभ चौघड़िया: 06:36 पी एम से 08:04 पी एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।