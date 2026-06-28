Aaj Ka Panchang 28 june 2026 (पंचांग 28 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज शुभ, शुक्ल योग के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र बन रहा है। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो देर रात 01:08 ए एम बजे वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए जानते हैं रविवार की तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय…

तिथि- चतुर्दशी – 03:06 ए एम, जून 29 तक, पूर्णिमा

पक्ष- शुक्ल पक्ष

वार- रविवार

नक्षत्र-ज्येष्ठा – 01:08 ए एम, जून 29 तक, फिर मूल

योग- शुभ – 01:30 पी एम तक, फिर शुक्ल

करण

गर – 01:54 पी एम तक

वणिज – 03:06 ए एम, जून 29 तक

विष्टि

अमांत महीना- ज्येष्ठ

पूर्णिमांत महीना- ज्येष्ठ

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजित मुहूर्त- 11:50 ए एम से 12:41 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:19 ए एम से 05:04 ए एम

गोधूलि मुहूर्त- 06:42 पी एम से 07:04 पी एम

आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल- 05:06 पी एम से 06:43 पी एम

यमगण्ड- 12:16 पी एम से 01:53 पी एम

गुलिक काल- 03:29 पी एम से 05:06 पी एम

दुर्मुहूर्त- 05:00 पी एम से 05:52 पी एम

सूर्य और चंद्रमा की समय

सूर्योदय- 05:48 सुबह

सूर्यास्त- 06:43 शाम

चंद्रोदय- 05:37 पी एम

चन्द्रास्त- 04:52 ए एम, जून 29

दिशा शूल- पश्चिम

चंद्र राशि- वृश्चिक – 01:08 ए एम, जून 29 तक, फिर धनु

सूर्य राशि- मिथुन

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।