Aaj Ka Panchang 28 July 2026 (पंचांग 28 जुलाई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06 बजकर 18 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज प्रथम चातुर्मास का 3वाँ दिन, कोकिला व्रत, आषाढ़ चौमासी चौदस, भद्रा, रवि योग, आडल योग, विडाल योग है। आइए जानते हैं मंगलवार की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और राहुकाल का समय सहित अन्य जानकारी…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:44 AM

सूर्यास्त – 7:10 PM

चन्द्रोदय – Jul 28 6:38 PM

चन्द्रास्त – Jul 29 5:07 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – आषाढ़

अमांत – आषाढ़

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष चतुर्दशी – Jul 27 04:15 PM – Jul 28 06:19 PM

शुक्ल पक्ष पूर्णिमा – Jul 28 06:19 PM – Jul 29 08:05 PM

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आज का नक्षत्र

पूर्वाषाढ़ा – Jul 27 10:28 AM – Jul 28 01:11 PM

उत्तराषाढ़ा – Jul 28 01:11 PM – Jul 29 03:37 PM

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आज का करण

वणिज – Jul 28 05:19 AM – Jul 28 06:19 PM

विष्टि – Jul 28 06:19 PM – Jul 29 07:15 AM

आज का योग

विष्कुम्भ – Jul 27 10:54 PM – Jul 28 11:33 PM

प्रीति – Jul 28 11:33 PM – Jul 29 11:57 PM

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आज का वार

मंगलवार

अशुभ काल

राहुकाल – 3:49 PM – 5:29 PM

यम गण्ड – 9:06 AM – 10:46 AM

कुलिक – 12:27 PM – 2:08 PM

दुर्मुहूर्त – 08:25 AM – 09:19 AM, 11:24 PM – 12:06 AM

वर्ज्यम् – 10:00 PM – 11:46 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल – 07:50 AM – 09:37 AM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

मित्र Upto – 01:11 PM

मानस

सूर्य राशि

सूर्य कर्क राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जुलाई 28, 07:49 PM तक धनु राशि उपरांत मकर राशि पर संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।