Aaj Ka Panchang 28 February 2026 (28 फरवरी का पंचांग): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, द्वादशी तिथि रात 8 बजकर 43 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज गोविंद द्वादशी के साथ सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 28 फरवरी का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2082, कालयुक्त
शक सम्वत – 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत – फाल्गुन
अमांत – फाल्गुन
तिथि – द्वादशी – 08:43 पी एम तक, फिर त्रयोदशी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार – शनिवार
नक्षत्र
पुनर्वसु – 09:35 ए एम तक, फिर पुष्य
व्रत- गोविंद द्वादशी
योग
सौभाग्य – 05:02 पी एम तक, फिर शोभन
करण
बव – 09:36 ए एम तक
बालव – 08:43 पी एम तक, फिर कौलव
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त – 12:10 पी एम से 12:56 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त – 05:07 ए एम से 05:57 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 06:17 पी एम से 06:42 पी एम
त्रिपुष्कर योग – सुबह 09:34 तक
सर्वार्थसिद्धि योग – सुबह 06:53 तक
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल – 11:07 ए एम से 12:34 पी एम
यमगण्ड- 02:00 पी एम से 03:27 पी एम
गुलिक काल – 06:47 ए एम से 08:14 ए एम
दुर्मुहूर्त- 06:47 ए एम से 07:33 ए एम, 07:33 ए एम से 08:19 ए एम
आज सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 06:47 ए एम
सूर्यास्त – 06:20 पी एम
चंद्रोदय – 03:09 पी एम
चन्द्रास्त – 05:21 ए एम, मार्च 01
आज का चौघड़िया मुहूर्त (Aaj Ka Choghadiya 28 February 2026)
दिन का चौघड़िया
लाभ: 02:00 पी एम से 03:27 पी एम
अमृत: 03:27 पी एम से 04:53 पी एम
शुभ: 08:14 ए एम से 09:40 ए एम
चर: 12:33 पी एम से 02:00 पी ए
रात का चौघड़िया
शुभ: 09:26 पी एम से 11:00 पी एम
अमृत: 11:00 पी एम से 12:33 ए एम, मार्च 01
चर : 12:33 ए एम से 02:06 ए एम, मार्च 01
लाभ: 05:13 ए एम से 06:46 ए एम, मार्च 01
दिशा शूल – पूर्व
चंद्र राशि – कर्क
सूर्य राशि – कुंभ
डिसक्लेमर- पंचांग की गणना भौगोलिक स्थान के आधार पर बदल सकती है। अपने शहर के सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के लिए स्थानीय पंचांग का संदर्भ लें।