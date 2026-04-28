Aaj Ka Panchang 28 April 2026 (पंचांग 28 अप्रैल 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 06 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सिद्धिलक्ष्मी जयन्ती, त्रिशूर पूरम, मोहिनी एकादशी, भद्रा है। वहीं कई अन्य शुभ योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 28 अप्रैल का संपूर्ण पंचांग…

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सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 5:47 AM

सूर्यास्त – 6:50 PM

चन्द्रोदय – Apr 28 4:00 PM

चन्द्रास्त – Apr 29 4:03 AM

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – बैशाख

अमांत – बैशाख

आज की तिथि

शुक्ल पक्ष द्वादशी – Apr 27 06:16 PM – Apr 28 06:52 PM

शुक्ल पक्ष त्रयोदशी – Apr 28 06:52 PM – Apr 29 07:51 PM

आज का नक्षत्र

उत्तर फाल्गुनी – Apr 27 09:18 PM – Apr 28 10:36 PM

हस्त – Apr 28 10:36 PM – Apr 30 12:16 AM

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आज का करण

बव – Apr 27 06:16 PM – Apr 28 06:31 AM

बालव – Apr 28 06:31 AM – Apr 28 06:52 PM

कौलव – Apr 28 06:52 PM – Apr 29 07:19 AM

आज का योग

व्याघात – Apr 27 09:35 PM – Apr 28 09:04 PM

हर्षण – Apr 28 09:04 PM – Apr 29 08:51 PM

आज का वार

मंगलवार

आज का त्योहार और व्रत

परशुराम द्वादशी

भौम प्रदोष व्रत

अशुभ काल

राहुकाल – 3:34 PM – 5:12 PM

यम गण्ड – 9:02 AM – 10:40 AM

कुलिक – 12:18 PM – 1:56 PM

दुर्मुहूर्त – 08:23 AM – 09:15 AM, 11:12 PM – 11:56 PM

वर्ज्यम् – 04:53 AM – 06:34 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 11:52 AM – 12:44 PM

अमृत काल – 02:59 PM – 04:40 PM

ब्रह्म मुहूर्त – 04:10 AM – 04:58 AM

आनन्दादि योग

प्रजापति (धाता) Upto – 10:36 PM

सौम्य

सूर्य राशि

सूर्य मेष राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा कन्या राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।