Aaj Ka Panchang 27 May 2026 (पंचांग 27 मई 2026): ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि सुबह 6 बजकर 22 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वादशी आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। आज हस्त, चित्रा नक्षत्र के साथ रवि, सर्वार्थ सिद्धि के साथ व्यातीपात योग का निर्माण हो रहा है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 27 मई का संपूर्ण पंचांग…
विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
अमांत महीना- ज्येष्ठ (अधिक)
पूर्णिमांत महीना – ज्येष्ठ (अधिक)
तिथि – एकादशी – 06:21 ए एम तक, फिर द्वादशी
पक्ष – शुक्ल पक्ष
वार –बुधवार
व्रत-पद्मिनी एकादशी
नक्षत्र -हस्त – 05:56 ए एम तक, फिर चित्रा
योग – व्यतीपात – 03:25 ए एम, मई 28 तक
करण
विष्टि – 06:21 ए एम तक
बव – 07:06 पी एम तक
बालव
आज का शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त- कोई नहीं
ब्रह्म मुहूर्त – 04:03 ए एम से 04:44 ए एम
गोधूलि मुहूर्त- 07:10 पी एम से 07:30 पी एम
आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल – 12:18 पी एम से 02:01 पी एम
यमगण्ड – 07:08 ए एम से 08:51 ए एम
गुलिक काल – 10:35 ए एम से 12:18 पी एम
दुर्मुहूर्त- 11:50 ए एम से 12:46 पी एम
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 05:25 ए एम
सूर्यास्त – 07:11 पी एम
चंद्रोदय – 03:50 पी एम
चन्द्रास्त- 03:01 ए एम, मई 28
दिशा शूल- उत्तर
चंद्र राशि- कन्या – 07:00 पी एम तक, फिर तुला राशि में प्रवेश
सूर्य राशि – वृषभ
डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।