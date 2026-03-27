Aaj Ka Panchang 27 March 2026 (27 मार्च का पंचांग): आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 7 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज राम नवमी के साथ पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज रवि योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज आज चंद्रमा कर्क राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्तों में ब्रह्म मुहूर्त और गोधूलि मुहूर्त और अशुभ मुहूर्तों में राहुकाल, यमगण्ड सहित 27 मार्च का संपूर्ण पंचांग…

तिथि – नवमी – 10:06 ए एम तक, फिर दशमी

पक्ष – शुक्ल पक्ष

वार –शुक्रवार

नक्षत्र – पुनर्वसु – 03:24 पी एम तक

योग– अतिगण्ड – 10:10 पी एम तक, फिर सुकर्मा

करण

कौलव – 10:06 ए एम तक

तैतिल – 09:23 पी एम तक, फिर गर

आज का शुभ समय

अभिजित मुहूर्त – 12:02 पी एम से 12:51 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:43 ए एम से 05:30 ए एम

गोधूलि मुहूर्त –06:34 पी एम से 06:58 पी एम

आज का अशुभ समय

राहुकाल – 10:54 ए एम से 12:26 पी एम

यमगण्ड – 03:31 पी एम से 05:03 पी एम

गुलिक काल –07:49 ए एम से 09:22 ए एम

दुर्मुहूर्त- 08:45 ए एम से 09:34 ए एम, 12:51 पी एम से 01:40 पी एम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:17 ए एम

सूर्यास्त – 06:36 पी एम

चंद्रोदय – 01:05 पी एम

चन्द्रास्त – 03:15 ए एम, मार्च 28

दिशा शूल – दक्षिण

चंद्र राशि -09:35 एएम तक चन्द्रमा मिथुन उपरांत कर्क राशि पर

सूर्य राशि – मीन

आज का चौघड़िया (Aaj Ka Choghadiya 27 March 2026)

दिन का चौघड़िया

दिन का लाभ चौघड़िया: 07:49 ए एम से 09:22 ए एम

दिन का अमृत चौघड़िया: 09:22 ए एम से 10:54 ए एम

दिन का शुभ चौघड़िया: 12:26 पी एम से 01:59 पी एम

दिन का चर चौघड़िया: 06:17 ए एम से 07:49 ए एम

रात का चौघड़िया

रात का शुभ चौघड़िया: 12:26 ए एम से 01:53 ए एम, मार्च 28

रात का अमृत चौघड़िया: 01:53 ए एम से 03:21 ए एम, मार्च 28

रात का चर चौघड़िया: 03:21 ए एम से 04:48 ए एम, मार्च 28

रात का लाभ चौघड़िया: 09:31 पी ए

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।